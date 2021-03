Οι δείκτες ESG συνδέουν την INTERAMERICAN με τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του LSE

Η νέα κατάσταση μετά την πανδημία στις επενδύσεις και στις αγορές υπό την επίδραση των δεικτών ESG (Environmental, Social, Governance) είναι το θέμα του live webinar που οργανώνεται από τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του London School of Economics and Political Sciences (HAALSE) στις 30 Μαρτίου, με τίτλο: «ESG in the time of COVID-19».