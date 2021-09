Ο δύσκολος Αύγουστος ανέδειξε τα εξαιρετικά αντανακλαστικά της INTERAMERICAN στην ασφαλιστική διαχείριση των ζημιών, που προκάλεσαν οι μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική και στην Εύβοια, αλλά και η πρωτοφανής χαλαζόπτωση στην Καβάλα. Συνολικά, οι αναγγελθείσες ζημιές πελατών της εταιρείας πλησιάζουν τα 5,3 εκατ. ευρώ.

Η εκτίμηση των καταστροφών από τις πυρκαγιές, που έφθασαν συνολικά στις 83 (57 κατοικίες, 11 επιχειρήσεις, 14 οχήματα και 1 πάρκο φωτοβολταϊκών), εκτιμώνται περί τα 4 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, η πρωτοφανής χαλαζόπτωση από την καταιγίδα που έπληξε την περιοχή της Καβάλας στις 11 Αυγούστου προκάλεσε ζημιές σε 950 οχήματα, 31 κατοικίες και επιχειρήσεις και 4 πάρκα φωτοβολταϊκών, της τάξεως του 1,3 εκατ. ευρώ. Η αντίδραση της εταιρείας ήταν άμεση, με συνοπτικές διαδικασίες εκτίμησης και αποζημίωσης σε όλες τις περιπτώσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις πυρκαγιές του Αυγούστου πληρώθηκαν εντός του μήνα 500.000 ευρώ, με την πρώτη αποζημίωση (145.000 ευρώ) να καταβάλλεται για κατοικία την τρίτη ημέρα από την καταστροφή της. Η πληγείσα οικογένεια Ν. Χατζησταματίου εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της για την αμεσότητα και την ταχύτητα έκδοσης της αποζημίωσης, υπογραμμίζοντας σε επιστολή της την αξιοπιστία και υπευθυνότητα της INTERAMERICAN, καθώς και την επαγγελματική συνέπεια της ασφαλιστικής συμβούλου Γ. Καρνέζη, που συνέτρεξε από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα με την ταχύτατη έκδοση αποζημιώσεων και τις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της ενέργειες -απλοποιημένες διαδικασίες, πίστωση χρόνου για πληρωμές συμβολαίων και αναβολές ακυρώσεων- η εταιρεία κινητοποίησε άμεσα στην Αττική τις υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας στο πλευρό της Πολιτικής Προστασίας, των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, διέθεσε τη Γραμμή Υγείας 1010 και τις μονάδες των ιδιόκτητων υποδομών της (τα δύο πολυιατρεία και την κλινική) για δωρεάν παροχή πρώτων βοηθειών σε συμπολίτες που αντιμετώπισαν προβλήματα αναπνευστικά ή με εγκαύματα.

Πέραν αυτών των ενεργειών, η INTERAMERICAN προχωρεί στην υλοποίηση ενός σχεδίου πρωτοβουλιών εταιρικής ευθύνης για την υλικοτεχνική υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και ομάδων εθελοντικής δασοπροστασίας, κοινωνικών φορέων και οργανισμών που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες στις καμένες περιοχές, ενώ μεθοδεύει πρωτοβουλίες ανάπλασης πρασίνου και πρόληψης φυσικών καταστροφών, που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Παράλληλα, ενισχύει την εστίαση στην ανάπτυξη των δύο περιβαλλοντικών προϊοντικών γραμμών της «Energy Line» για ασφάλιση Α.Π.Ε. και «Green Line» για ασφάλιση αστικής ευθύνης περιβαλλοντικών ζημιών, ενώ υπογραμμίζει την αξία της ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων.

«Όπως και κατά την πρώτη φάση της πανδημίας πέρυσι, έτσι και φέτος στις τεράστιες καταστροφές από τις πυρκαγιές ο οργανισμός μας αντέδρασε με αίσθημα κοινωνικής και ασφαλιστικής ευθύνης, πρακτικά και με αντίληψη των πραγματικών αναγκών. Θέλουμε η συμμετοχή και επίδρασή μας να είναι ουσιαστική στη συνολική προσπάθεια να διατηρηθεί ο περιβαλλοντικός πλούτος της χώρας μας και να προστατεύονται οι περιουσίες. Μέσα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και διαχείρισης της κλιματικής κρίσης, σκοπός μας είναι η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των πελατών μας και της ευρύτερης κοινωνίας» τονίζει σχετικά ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN.

Η εταιρεία, άλλωστε, είναι ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις Αρχές Βιώσιμης Ασφάλισης, που ακολουθεί ως μέλος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (2006 - Environment Programme Finance Initiative, 2012 - Principles for Sustainable Insurance, 2019 - New Deal for Europe) έχοντας αναλάβει σχετικές δεσμεύσεις εντός της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας και των θεσμικών κέντρων, όπως διευκρινίζει ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας.