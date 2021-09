«Digitalized Company of the Decade» η INTERAMERICAN στα BITE 2021

Με βάση τα συνολικά αποτελέσματα των Impact BITE Awards κατά τα 10 χρόνια του πλέον έγκριτου θεσμού επιχειρηματικών βραβείων για το Business IT Excellence, η INTERAMERICAN βραβεύθηκε ως «Digitalized Company of the Decade» κατά τη φετινή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με ελεγχόμενη φυσική παρουσία προσκεκλημένων στο πλαίσιο των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων. Το κορυφαίο βραβείο για την ασφαλιστική εταιρεία παρέλαβε ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος. Η παρουσία του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη στην εκδήλωση υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία -σε εθνικό επίπεδο- της ανταπόκρισης όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας στις προκλήσεις της τεχνολογικής κοσμογονίας της εποχής μας.