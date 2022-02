Η επένδυση στην επαγγελματική επιμόρφωση και την εξειδίκευση των συνεργατών της παραμένει προτεραιότητα για τη Eurolife FFH, ανεξάρτητα των συνθηκών και των προκλήσεων που διαμορφώνονται. Για την εταιρεία, αξία έχει να βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους, καθώς πιστεύει ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εξέλιξη κάθε οργανισμού.

Σε μια απαιτητική χρονιά όπως το 2021, η Eurolife FFH επένδυσε σταθερά στην εκπαίδευση των συνεργατών της, υλοποιώντας πάνω από 590 εκπαιδευτικές συναντήσεις, από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 11.300 συμμετέχοντες, αφιερώνοντας συνολικά 1.230 ώρες για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Κατά μέσο όρο και σε ημερήσια βάση πραγματοποιούνταν 2 εκπαιδευτικές συναντήσεις, διάρκειας περίπου 3 ωρών η κάθε μία, με τη συμμετοχή 19 εκπαιδευόμενων.

Από το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων του 2021, το 65% πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεκπαίδευσης (live learning), το 20% με e-learning και το 15% με συναντήσεις που υλοποιήθηκαν δια ζώσης.

Με έμφαση στην εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου, το 2021 πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε ο 10ος ακαδημαϊκός κύκλος του Advanced Program in Management for Insurance Executives. Πρόκειται για την πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία της Eurolife FFH που υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εισηγητές τους αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του 10ου κύκλου, πραγματοποιήθηκαν 38 εκπαιδευτικές συναντήσεις και αφιερώθηκαν 200 ώρες εκπαίδευσης από τους φοιτητές του προγράμματος, στο οποίο προστέθηκαν δύο χρήσιμες νέες ενότητες: «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης» και «Training Program for Business Leadership Development».

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να επενδύει στην εκπαίδευση των συνεργατών της. Η εταιρεία αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση, με στόχο να υποστηρίζει την επαγγελματική τους εξέλιξη. Και το 2022 θα βρίσκεται στο πλευρό τους, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αξία και προσφέρουν συνεχή επιμόρφωση, δημιουργώντας νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες.