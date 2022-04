Οι ασφάλειες ζωής, το μέλλον της επικουρικής ασφάλισης και ο επανασχεδιασμός του ασφαλιστικού κλάδου του μέλλοντος τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης με εκπροσώπους του κλάδου κατά τη δεύτερη ημέρα του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με τίτλο «New Realities», που πραγματοποιείται στους Δελφούς 6 - 9 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο κοινωνικό risk management μέσω της συμπληρωματικότητας δημόσιου και ιδιωτικού στην ασφάλιση.



«Στην Ελλάδα είμαστε ασφαλιστικά αναλφάβητοι», δήλωσε ο κ. Τίνιος Πλάτων, Associate Professor, Department of Statistics and Insurance Science στην τοποθέτησή του. Όπως ανέφερε, ο κάθε τομέας - ιδιωτικός και δημόσιος - έχει τα δικά του δυνατά σημεία και αναγνώρισε ότι: «Στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα απαιτείται η παρουσία του κράτους, προκειμένου να εξασφαλίσει το μέγεθος, αλλά και η στήριξη προς όλους όσοι δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες». Ο καθηγητής επανέλαβε ότι στην Ελλάδα σε πολλές ιδέες υστερούμε αν και, όπως είπε, «η παραδοσιακή στάση αντιπαλότητας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχει αρχίσει και φθίνει».

Για τον τομέα της ασφάλισης: «Μακροχρόνια φροντίδα, πληθωρισμός, γήρανση πληθυσμού είναι τα μεγάλα Ευρωπαϊκά προβλήματα», σύμφωνα πάντα με τον κ. Τίνιο Πλάτωνα, ενώ παράλληλα, μεγάλη σημασία έδωσε στην μακροοικομομική διάσταση του ζητήματος, καθώς και στην έμφαση που πρέπει να δοθεί στη μακροχρόνια φορντίδα: «Ένα από τα θέματα που θα μπορούσε να υπάρχει σύμπληρωματικότητα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ, επεσήμανε και τους κινδύνους που προκύπτουν από την αύξηση του πληθωρισμού καθώς επίσης και από το φαινόμενο του brain drain.



«Απαιτείται ένας σοβαρός σχεδιασμός, καθώς αν αυτός δε γίνει, οι εξελίξεις θα είναι δραματικές τα επόμενα χρόνια», ανέφερε με τη σειρά του ο κ. Μίλτος Νεκτάριος, Professor of Insurance, University of Piraeus.

Όπως είπε: «Η Ελλάδα είναι κλασική περίπτωση χώρας που δεν έκανε κανέναν σχεδιασμό τα τελευταία 40 χρόνια και άφησε όλο το βάρος των συντάξεων στον κρατικό τομέα, με τα γνωστά αποτελέσματα: Μειώσεις συντάξεων και συσσώρευση χρέους, από το 2000 μέχρι σήμερα φθάνει στα 300 δισεκατομμύρια. Αυτά τα λάθη πρέπει να τα διορθώσουμε, με την εισαγωγή των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τις αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε επίσης, την ανάγκη να αντιληφθούμε ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι μπροστά λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και πρόσθεσε ότι: «Πρέπει να βρούμε ένα κατάλληλο ισοζύγιο μεταξύ της κρατικής, ιδιωτικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε συσσώρευση κεφαλαίου», όπως είπε.

Επιπλέον ο καθηγητής ανέφερε ότι: «Η έλλειψη τεχνογνωσίας δε χαρακτηρίζει μόνο τον δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα». Συμπλήρωσε δε, ότι: «Η ασφαλιστική αγορά τα τελευταία 30 χρόνια είναι σε πλήρη στασιμότητα 2% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος είναι στο 7%», ενώ κάλεσε τους ασφαλιστές να εκπαιδευτούν σε μία νέα τεχνογωσία.



Όσον αφορά την κατάσταση στην αγορά ο κ. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, CEO, EXL Consulting Limited έκανε λόγο για συγκράτηση του κύκλου εργασιών, μείωση της κερδοφορίας των ασφαλιστικών εταιρειών, εξαιτίας της δραματικής μείωσης των διαθέσιμων εισοδημάτων των πολιτών, κάτι το οποίο όπως είπε, δημιουργεί μακροπρόθεσμα προβλήματα.

«Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να υπενδύσουν στην ποιότητα και την ανταποδοτικότητα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι: «Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι είναι πεπερασμένα τα όρια του κράτους». «Η ασφαλιστική αγορά να λύσει τα προβλήματα των πελατών της και να αυξήσει την κερδοφορία της», τόνισε.



Ο κ. Κωντσταντίνος Κουγιουμτζής, Chief Operations Officer, NN Hellas ανέφερε ότι οι Ολλανδοί επένδυσαν στην εταιρεία, καθώς προβλέπουν μία πολύ θετική προοπτική για την ελληνική οικονομία. «Δε φοβήθηκαν και επένδυσαν στα θετικά σενάρια για τη χώρα μας. Επενδύθηκαν χρήματα σε μία εταιρεία που έχει μακροχρόνια παρουσία στην Ελλάδα και ύστερα από χρόνια ζημιών, πέρασε σε δυναμική κερδοφορία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι: «Έχουμε να κάνουμε με μία έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης προς την διοικητική ομάδα της NN».

Τέλος, ο κ. Κουγιουμτζής τόνισε ότι: «Δεν υφίσταται αφελληνισμός της αγοράς, καθώς οι ξένες επενδύσεις εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους προς το ελληνικό δημόσιο, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνουν την αγορά».