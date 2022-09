Οι εξελίξεις στην ασφάλιση κυβερνοχώρου (cyber insurance) συζητήθηκαν στην ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με πρωτοβουλία των Επιτροπών Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών και Περιουσίας Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, στις 21.9.2022.

Εξειδικευμένοι ομιλητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα αναφέρθηκαν διεξοδικά στην προοπτική ανάπτυξης του cyber insurance τα επόμενα χρόνια λόγω του ραγδαίου ψηφιακού μετασχηματισμού και της εξάρτησης από ψηφιακές τεχνολογίες η οποία οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση των κινδύνων ψηφιακής ασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Μέσω των παρουσιάσεων και της ζωντανής συζήτησης με το κοινό της εκδήλωσης προέκυψε το συμπέρασμα ότι παρότι το τοπίο στη cyber insurance περιλαμβάνει πολλές και σύνθετες προκλήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίως προσφέρουν μεγάλη γκάμα ασφαλιστικών λύσεων cyber.

Η ζήτηση για καλύψεις cyber βαίνει αυξανόμενη καθώς οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που διατρέχουν και την ανάγκη προστασίας τους έναντι αυτών. Παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλο περιθώριο περαιτέρω ευαισθητοποίησής τους για τους πιθανούς κινδύνους αλλά και καλλιέργεια κουλτούρας προστασίας έναντι αυτών σε όλο το εύρος της επιχείρησης.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Giuseppe Zorgno, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου & Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ.

Συντονίστρια ήταν η Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ.

Τις απόψεις τους στην εκδήλωση μοιράστηκαν οι εξής ομιλητές από το εξωτερικό:

Stephen Simchak, Chairman of the Global Federation of Insurance Associations (GFIA) Cyber Risks Working Group

Marco Henrique, Senior Vice President, Guy Carpenter

Shay Simkin, Global Head of Cyber, Howden Group

Το πάνελ συζήτησης συντόνισε ο Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ και συμμετείχαν οι εξής ομιλητές :

Εύη Αθανασίου, Insurance Manager General Insurance, Interasco

Χρήστος Βιδάκης, Cyber Risk Leader | Partner | Risk Advisory, Deloitte

Κώστας Βούλγαρης, FI Underwriting Manager, MEDI Cluster, Financial Lines Manager, Greece, AIG

Ιωάννης Μωραΐτης, Διευθυντής, Διεύθυνση Ζημιών Πυρός & Λοιπών Γενικών Κλάδων, Εθνική Ασφαλιστική

Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την ενημέρωση των μελών της και όλων των εμπλεκόμενων μερών για τις εξελίξεις στον τομέα του cyber insurance και θα αναλάβει περαιτέρω δράση για την ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας γενικότερα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο κανάλι της ΕΑΕΕ στο YouTube