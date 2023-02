Τις αλλαγές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται λόγω της ψηφιοποίησης και τις αλλαγές στις ανάγκες των καταναλωτών, ανέδειξαν μέσα από τις τοποθετήσεις τους τα στελέχη της ERGO Ασφαλιστική, που συμμετείχαν 6ο InsurTech Conference, που διοργανώθηκε την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το νέο επιχειρηματικό μοντέλο και η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής είναι οι τομείς που συνεχώς επενδύει η ERGO Ασφαλιστική, προκειμένου να προσφέρει καινοτόμα και «έξυπνα» ασφαλιστικά προϊόντα, να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες τιμολόγησης και αποζημίωσης, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω τις πωλήσεις και την after sales αυτοματοποιημένη υποστήριξη και εμπειρία του κάθε πελάτη και συνεργάτη της», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στην Ενότητα «New Customer Experience Imperatives and the role of digital Marketing Services in approaching the Insurance Market» η Ανέλ Μόσχου Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Ανάπτυξης Προϊόντων της ERGO Ασφαλιστικής, αναφέρθηκε στο αντίξοο περιβάλλον που επικράτησε με την πανδημία, γεγονός που ώθησε τις ασφαλιστικές εταιρείες να ενδυναμώσουν τον εξ’ ορισμού ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τους, διαμορφώνοντας νέους όρους που διευκολύνουν την καθημερινότητα και εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Όπως τόνισε η κα. Μόσχου «λόγω της ψηφιοποίησης, πλέον η σχέση πελάτη/ασφαλιστή, από μια ετήσια συνδιαλλαγή που ήταν στο παρελθόν, έχει μετασχηματιστεί σε καθημερινή επαφή. Εμπλουτίζεται με εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και με νέες εφαρμογές, που διευκολύνουν την επιλογή ή την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων.

Στην ERGO Ασφαλιστική είναι στρατηγική μας επιλογή να μετατρέψουμε την εταιρεία μας σε πρότυπο πελατοκεντρικού χαρακτήρα και ποιότητας υπηρεσιών, ενσωματώνοντας την τεχνολογία και τα δεδομένα στην καθημερινή λειτουργία και στην επαφή με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας».

Στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε με θέμα « Fostering a culture of innovation to promote digital business agility and adapt to the new normal», ο Αντώνης Τσακνάκης Διευθυντής Digital της ERGO Ασφαλιστικής, ανέλυσε την μετεξέλιξη του ασφαλιστικού κλάδου, η οποία ξεκινάει από την πάγια ανάγκη των εταιρειών να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους και να μειώσουν τα κόστη τους, αλλά κυρίως να επικεντρωθούν στον τελικό πελάτη.

Επίσης αναφέρθηκε στην υιοθέτηση τεχνολογιών της «επόμενης μέρας», στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων που χρησιμοποιούν την τηλεματική (Smart Drive), τις νέες ψηφιακές εφαρμογές ERGO forMe, το Chatbot, το ERGO eSign, το ERGO SalesBOX, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πελατών, συνεργατών και εργαζόμενων της εταιρείας.

O κ. Τσακνάκης ανέφερε πως «για εμάς στην ERGO ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν βασίζεται μόνο στην τεχνολογία αλλά και στους ανθρώπους μας. Πιστεύουμε ότι ο κατάλληλος συνδυασμός αυτών των δύο θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το όραμά μας: Να είμαστε η πρώτη επιλογή για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας».