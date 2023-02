Με σημαντικές βραβεύσεις διακρίθηκε πρόσφατα η Interamerican, έχοντας κατακτήσει συνολικά 5 βραβεία για τη στρατηγική «Leads Generation & Nurturing» στις υπηρεσίες Ζωής και Υγείας.

Η εξειδικευμένη ομάδα Onboarding Customers & Needs του Health & Financial Future Tribe της Interamerican επενδύει στοχευμένα σε digital media στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Μέσω αυτών των καναλιών επικοινωνεί τα ασφαλιστικά προϊόντα, τις πρωτοπόρες υπηρεσίες και τις άριστα εξοπλισμένες και στελεχωμένες ιδιόκτητες υποδομές υγείας του ομίλου και στη συνέχεια, όσα αιτήματα ληφθούν για περαιτέρω ενημέρωση και συνεργασία προωθούνται στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της εταιρείας.

Η Νατάσα Σατερλή, Health & Financial Future Tribe Leader της Interamerican δηλώνει: «Μέσω της Leads Generation & Nurturing στρατηγικής που υλοποιούμε ως Health & Financial Future Tribe, απευθυνόμαστε σε ένα κοινό που για την κατάλληλη ασφάλιση υγείας, αναζητά ενδελεχώς και συγκρίνει τις επιλογές που έχει μέσα από πολλαπλές πηγές του διαδικτύου και των νέων μέσων.

Η υλοποίηση τέτοιων στρατηγικών υπηρετεί την αποστολή μας να αφουγκραζόμαστε τους ανθρώπους, να εντοπίζουμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους καθημερινά, δημιουργώντας αξία μέσα από εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας, που προωθούν την υγεία και την ευημερία.

Συγκεκριμένα, η εταιρία διακρίθηκε με 2 βραβεία, στα Sales Excellence Awards 2022, στην κατηγορία «Innovation in Sales/New–Alternative Sales Channel in Health Insurance & Sales through Internet e-Commerce in Health Insurance», στα Content Marketing Awards 2022, απέσπασε 1 βραβείο στην κατηγορία «Best Content Marketing Program» και στα E-volution Awards 2023, κέρδισε 2 βραβεία για τις κατηγορίες «Best Email & Marketing Automation Strategy for Leads Nurturing in Health Insurance & Best Leads Generation Strategy in Health Insurance».