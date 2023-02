Υδρόγειος Ασφαλιστική-SAS: Βραβείο ψηφιακής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης

Δυο βραβεία απέσπασαν Υδρόγειος Ασφαλιστική και SAS, στο πλαίσιο των Digital Finance Awards 2023, για το καινοτόμο ψηφιακό έργο αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης, το οποίο η Υδρόγειος Ασφαλιστική ανέπτυξε πάνω στο SAS Fraud Framework for Insurance. Για τοσυγκεκριμένο έργο, οι δύο εταιρείες απέσπασαν το bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Technology for Claims και το silver βραβείο στην κατηγορία Best Analytics Digital Management.