Eurolife FFH: Παρουσιάζει τον πρωτοποριακό ψηφιακό βοηθό OSCAR

Η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, φέρνει την εμπειρία της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία της ασφάλισης και παρουσιάζει τον OSCAR (Open Service for Customers and Recommendations). Πρόκειται για τον ψηφιακό βοηθό της Eurolife FFH, που δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να αποκτούν ασφάλιση κατοικιδίου online και σε 3 μόλις απλά βήματα.