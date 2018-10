Σύμφωνα με εκτιμήσεις η χαμηλή ζήτηση στα καταστήματα cash and carry μπορεί να αποδοθεί στην ανάπτυξη όσων υγιών χονδρεμπόρων επιβίωσαν στην κρίση ή στον προσανατολισμό στα σούπερ μάρκετ για αγορές χονδρικής λόγω προσφορών.

Σημειώνεται ότι άλλο ένα θέμα που προβληματίζει το οργανωμένο εμπόριο και δη το κομμάτι του που έχει δραστηριότητα στον κλάδο cash and carry είναι η πτώση που καταγράφει στον τομέα. Μπορεί να είναι οριακή αλλά σε μια περίοδο τουριστικής έκρηξης δημιουργεί απορίες.

Πάντως ο συνολικός τζίρος του λιανεμπορίου εκτιμάται ότι θα κινηθεί και φέτος κάτω από το άλλοτε ψυχολογικό όριο των 10 δις. ευρώ. Θετικά στη φετινή μάχη πάντως φαίνεται να κινούνται τα καταστήματα των πρώην δικτύων Μαρινόπουλου και Βερόπουλου που έχουν ενταχθεί στις αλυσίδες Σκλαβενίτη και My Market.

