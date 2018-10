Loisir και Socks & More , μεταξύ άλλων. Και επειδή μόδα και ομορφιά πάνε μαζί, το εκπτωτικό κέντρο θα διαθέτει καταστήματα καλλυντικών, όπως τα Fresh Line και Regenis Organic Products .

Για εκλεπτυσμένες συλλογές άψογης ποιότητας και σχεδιασμού, οι λάτρεις της μόδας θα μπορούν να αγοράσουν προϊόντα Τ ommy Hilfiger , Boss , Vardas , Μ C 2 Saint Barth , Berna , Jacques Britt και Seidensticker Rose.

More in this category: