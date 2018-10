Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης η αλυσίδα στον τομέα του customer service, με τις γωνιές Thanks to Tech και τη δυνατότητα service στο 95% των καταστημάτων της. Το νέο επικοινωνιακό μήνυμα «καλύτερη συσκευή, καλύτερη ζωή», υπογράφει τη νέα εποχή της αλυσίδας.

Το νέο κατάστημα στο The Mall Athens είναι σχεδιασμένο σε γήινα χρώματα, φιλοξενεί το πρώτο Apple shop in shop με πιστοποιημένο προσωπικό, επενδύει ιδιαίτερα στα audio devices αλλά και στις τελευταίες τεχνολογίες παραδοσιακών συσκευών, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε λευκές συσκευές με σκοπό να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες ανακαινίσεων της ελληνικής αγοράς για καλύτερες μισθώσεις αλλά και AirBnB.

Όπως τόνισε χτες ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κωτσόβολος-Dixons South East Europe, Γιάννης Βασιλάκος, με αφορμή την παρουσίαση του ανανεωμένου καταστήματος στο The Mall Athens, πλέον η διαδικασία της τιμολόγησης βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων, περίπου όπως εδώ και χρόνια, δηλαδή κάνουν οι αεροπορικές εταιρίες, που συνεκτιμούν διαθεσιμότητες, ανάγκες κερδοφορίας και ζήτηση.

Ετήσιες επενδύσεις ύψους περίπου 8-10 εκατομμυρίων ευρώ σε ανακαινίσεις το δίκτυο καταστημάτων αλλά και σε τεχνολογική αναβάθμιση της λειτουργίας της εταιρίας προγραμματίζει και για τα επόμενα 2-3 χρόνια η αλυσίδα Κωτσόβολος . Παράλληλα σε συνεργασία με την ΙΒΜ αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα για την καλύτερη και προσωποποιημένη προσέγγιση των πελατών του, είτε on line είτε off line, ενώ παράλληλα με αξιοποίηση όλων των δεδομένων που έχει, από προμήθειες, παραγγελίες, χρηματοοικονομική εικόνα κτλ, προχωρά σε υλοποίηση πολιτικής δυναμικής τιμολόγησης. Πλέον, όλα τα ταμπελάκια τιμών θα είναι ηλεκτρονικά και θα διαμορφώνονται καθημερινά, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης του ανταγωνισμού.

