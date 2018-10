Στα παραπάνω δεδομένα διακρίνεται να κυριαρχεί το καταναλωτικό κίνημα για τη στροφή στο Made in Greece, που προέκυψε από προβληματισμό για τις αιτίες της κρίσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθολογική αντιμετώπιση του θέματος και η κατανόηση σχεδόν από το σύνολο των καταναλωτών της σημασίας που έχει η στήριξη των εγχώριων προϊόντων για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Πρόκειται για στάσεις και συμπεριφορές αυτοσυντήρησης που αναπτύσσονται στην ελληνική κοινωνία.

Στροφή στα προϊόντα Made in Greece κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων καταναλωτών, με το 80,4% των ερωτηθέντων νέας έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να απαντά πως προτιμά τα ελληνικά προϊόντα από τα εισαγωγής στο σούπερ μάρκετ.

More in this category: