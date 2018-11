Η Πρέσβης, αφού περιέγραψε το «θαύμα» της πρωτοκαθεδρίας της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα, αναφέρθηκε επίσης στα αυξημένα περιθώρια διεύρυνσης της Ελληνοκινεζικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "One Belt - One Road", στην υποστήριξη των σχεδίων της COSCO από την ελληνική κυβέρνηση και τους τοπικούς φορείς, στον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων. Χαρακτήρισε, το έργο στο Λιμάνι του Πειραιά, ως την «Κεφαλή του Δράκου» και κορωνίδα της Σινοελληνικής συνεργασίας και παράλληλα επισήμανε ότι: «…Το λιμάνι του Πειραιά είναι η ευρωπαϊκή πύλη για την οικονομική και εμπορική διασύνδεση της Κίνας και της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι μία ισχυρή χώρα στη Μεσόγειο και πάντα είχε αναπτύξει φιλικές εταιρικές σχέσεις με την Κίνα. Ειδικά, τώρα, που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την πολυετή ύφεση, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες διμερούς συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον να καταστεί πιο φιλικό, σε σχέση με άλλες Βαλκανικές χώρες…».

