Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ήδη από την πρώτη λειτουργίας της μια έκθεση που … έρχεται από το όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο λόγος για την κορυφαία έκθεση τεχνολογίας "Thanks to Tech" της Κωτσόβολος που για τρίτη χρονιά ανοίγει το παράθυρο στο ψηφιακό μέλλον, που στον πυρήνα του φωτεινού αυτού παζλ έχει το έξυπνο σπίτι. Έτσι στον 4ο όροφο του The Mall Athens πάνω από 200 συσκευές από το μέλλον με 50 από αυτά να μην έχουν ακόμα κυκλοφορήσει στην αγορά, «εισβάλλουν» στην καθημερινότητα και τη μεταφέρουν σε εντελώς διαφορετική διάσταση που θα εκπλήξει.