Και επειδή το Black Friday είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές για κάθε καταναλωτή, η ΑΒ Βασιλόπουλος για πέντε μέρες θα προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες του AΒ Click2Shop, του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) της ΑΒ να επιλέγουν συγκεκριμένα προϊόντα καθημερινής χρήσης έως και 60% φθηνότερα. Ειδικότερα, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει δημιουργήσει τρεις διαφορετικές επιλογές combo από χρηστικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη περίοδο. Με την αγορά κάθε combo, που αποτελείται από τρία προϊόντα, ο καταναλωτής κερδίζει 100 πόντους στην ΑΒ PLUS κάρτα του. Tα προϊόντα, που έχουν επιλεχθεί, διαθέτουν ήδη έκπτωση και σε συνδυασμό με τους πόντους, οι πελάτες του ΑΒ Click2Shop μπορούν να εξασφαλίσουν αγορές από 40% μέχρι και 60% φθηνότερα!

