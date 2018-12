Συγκεκριμένα, η «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», θυγατρική της εταιρείας REDS A.E., μέλους του Ομίλου ΕΛΛ ΑΚΤΩΡ , έχει προχωρήσει σε υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών με την «DECATHLON», την «MARKS AND SPENCER», την «ΔΙΑΦΑΝΟ» και την «BO CONCEPT» για την ανάπτυξη ομώνυμων καταστημάτων λιανικής, καθώς και με την «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για την ανάπτυξη εμπορικού καταστήματος «GAP».

