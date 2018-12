Τα 8 νέα καταστήματα που επαναλειτουργούν στη Στοά Εμπόρων, στην οδό Βουλής, παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, στο πλαίσιο των δράσεων αστικής αναζωογόνησης που υπογράφει το This is Athens του δήμου Αθηναίων.

Τα νέα καταστήματα προστίθενται στα 7 καταστημάτα της Πλατείας Θεάτρου, λίγα μέτρα από τη Βαρβάκειο Αγορά, που άνοιξαν τις πόρτες τους τον Οκτώβριο και συμβάλλουν καθημερινά στην τόνωση της ευρύτερης περιοχής.

«Δημιουργούμε στο κέντρο της πόλης έναν πνεύμονα ανάπτυξης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ένα ιδανικό περιβάλλον όπου νέοι επιχειρηματίες θα μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους προσφέροντας παράλληλα στην κοινωνία» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης και αναφερόμενος στην πρόσφατη βράβευση της Αθήνας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ευρωπαϊκής πρωτεύουσας καινοτομίας 2018, επισήμανε: «αυτό είναι ένα απτό δείγμα κοινωνικής καινοτομίας. Καινοτομία δεν είναι μόνο η τεχνολογική και η επιστημονική, όπως πολλοί πιστεύουν. Η τεχνολογία είναι το εργαλείο. Εμείς δίνουμε κίνητρα σε νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν δραστηριότητα, ενώ παράλληλα ξαναζωντανεύουμε κομμάτια της πόλης που έπληξε η κρίση» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων καταλήγοντας: «Έτσι αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας και την ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες». Μάλιστα, ο κ. Καμίνης κάλεσε τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης να αγοράσουν τα Χριστουγεννιάτικα δώρα τους φέτος από τα καταστήματα της Στοάς Εμπόρων.

Ο κ. Καμίνης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για τη συνεργασία, καθώς τα κενά καταστήματα της Στοάς παραχωρούνται στον δήμο Αθηναίων από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα λειτουργήσουν με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης.

Η Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) καλύπτει για τους έξι πρώτους μήνες, το συνολικό κόστος λειτουργίας των οκτώ καταστημάτων. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη χρήση των 8 καταστημάτων της Στοάς Εμπόρων, η οποία έκλεισε στις 28 Σεπτεμβρίου, απευθυνόταν σε κοινωνικές επιχειρήσεις που προκρίνουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος και με αντικείμενο την παραγωγή αντικειμένων δημιουργικού σχεδιασμού. Ενδεικτικά, μπορεί κανείς να βρει εκεί ποιοτικά και καινοτόμα αντικείμενα, όπως προϊόντα βιομηχανικού σχεδιασμού, μικρής κλίμακας έπιπλα και είδη διακόσμησης σπιτιού, αναμνηστικά αντικείμενα της πόλης, κοσμήματα, είδη συσκευασίας, αξεσουάρ ένδυσης, κ.ά., πολλά από τα οποία είναι κατασκευασμένα από ανθρώπους από ευάλωτες ομάδες ή/ και μέσα από την δημιουργική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Γνωριμία με τα οκτώ νέα καταστήματα

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς Κ.ΑΛ.Ο (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) που επιλέχθησαν και θα λειτουργήσουν 8 καταστήματα στη Στοά Εμπόρων, με την υποστήριξη του δήμου Αθηναίων είναι οι εξής: Σχεδία αρτ (προϊόντα φτιαγμένα από ανακυκλωμένα τεύχη του γνωστού περιοδικού των αστέγων), Ροκάνι και LUDD, Coocoo Creations, One Tool Three, Project Layali, WiseDog, Birdland και Athens Makerspace.

Ο κ. Αλέξης Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), πρόσθεσε ότι «οι δράσεις αστικής αναζωογόνησης του This is Athens βρίσκονται υπό την ομπρέλα της σύμπραξης This is Athens & Partners, στην οποία συμμετέχουν ο δήμος Αθηναίων και ιδιωτικοί φορείς, όπως η AEGEAN, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο ΣΕΤΕ, η Λάμψα Α.Ε., η Lamda Development και η TEMES και οι οποίοι λειτουργούν υπηρετώντας ένα κοινό σχέδιο για την ανάπτυξη και τη συν-δημιουργία της πόλης μας, προκειμένου η Αθήνα να είναι μια πόλη δημιουργική και ελκυστική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της».

Στόχος των δράσεων τόσο στην Πλατεία Θεάτρου, όσο και στη Στοά Εμπόρων είναι να ωφεληθεί το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές, μεταμορφώνοντας τες σε σημεία προσέλκυσης αγοραστικού κοινού και αναγνωρίσιμους κόμβους δημιουργικής δραστηριότητας.

Μια μεγάλη γιορτή το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Δεκεμβρίου

Για αυτό το λόγο, το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 είμαστε όλοι καλεσμένοι σε μια μεγάλη γιορτή παράλληλων δράσεων, με τίτλο «Ζήσε την Αθήνα στα σημεία», όπου οι δημιουργικές ομάδες των 7 καταστημάτων στην Πλατεία Θεάτρου και οι κοινωνικές επιχειρήσεις των 8 καταστημάτων στη Στοά Εμπόρων μάς υποδέχονται στα δύο νέα σημεία συνάντησης και αγοράς στο κέντρο της πόλης, σε ένα εορταστικό διήμερο με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δρώμενα, μουσική και πολλές εκπλήξεις από το This is Athens!

Η γιορτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ- Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα: http://www.polis2.thisisathens.org/events/zise-tin-athina-sta-simeia-plateia-theatroy-stoa-emporon/