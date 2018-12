Τα OK Anytime Markets και αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι κοντά σε αυτούς που έχουν ανάγκη με βασικό πυλώνα δράσεων την ίδια τη γειτονιά.

Σύμμαχος σε αυτή την ενέργεια θα είναι η Madame Ginger, η αγαπημένη food blogger, η οποία θα δημιουργήσει υπέροχα Χριστουγεννιάτικα μπισκότα και θα βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να τα διακοσμήσουν και να τα κρεμάσουν στο δέντρο της προσφοράς, το οποίο θα στηθεί στην είσοδο του καταστήματος. Για κάθε ένα μπισκότο που θα κρεμαστεί στο δέντρο τα OK Anytime Markets θα προσφέρουν τρόφιμα στην Κιβωτό του Κόσμου.

Τα ΟΚ! Anytime Markets μένουν πιστά στη δέσμευσή τους για αλληλεγγύη και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο προς όφελος παιδιών και οικογενειών που το έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου , το κατάστημα του Παγκρατίου , Εμπεδοκλέους 21-23 Πλ. Βαρνάβα από τις 12:00 έως και τις 15:00 , θα φορέσει τα γιορτινά του και προσκαλεί τους φίλους των OK Anytime Markets να στολίσουν ένα ξεχωριστό δέντρο προσφέροντας τρόφιμα και αγάπη.

