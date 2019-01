Μέσα στο 2019 θα ολοκληρωθεί η ανέγερση του πρώτου μας καταστήματος Cash and Carry στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα μεγάλο κατάστημα στη Λεμεσό, το οποίο θα αποτελέσει και το πρώτο αυτού του τύπου στην Κύπρο.

Απ: Έχοντας ολοκληρώσει όλη τη δουλειά που είχαμε να κάνουμε για την πλήρη μετατροπή του δικτύου της Βερόπουλος σε σύγχρονα My market, θα επενδύσουμε σε συστήματα που θα βελτιώνουν περισσότερο την αποδοτικότητά μας και θα βελτιώνουν την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη από τα καταστήματά μας. Θα δώσουμε βάρος στο νέο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αλλά και στο δίκτυο χονδρικής μας, τα METRO Cash and Carry, που όντας ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στο χώρο τους, φέρουν και το βάρος της ανάπτυξης αυτής της αγοράς.

More in this category: