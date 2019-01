Με οδηγό την ισχυρή κληρονομιά και τη μακρά παράδοση, το μεράκι για ακούραστη δουλειά και ανιδιοτελή προσφορά του ιδρυτή της Γεράσιμου Βασιλόπουλου και των ανθρώπων της, η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει τα 80 χρόνια της σε όλη τη διάρκεια του 2019, με σημείο αφετηρίας τη νέα της καμπάνια «80 χρόνια | Αφιερωμένοι σε εσάς». Πρόκειται για μια καμπάνια που αναδεικνύει όλα εκείνα που την καθιστούν μοναδική -τη μεγάλη της ποικιλία, τη μοναδική της εξυπηρέτηση, την ποιότητα και τη φρεσκάδα των προϊόντων της, τις δικές της μάρκες που ξεχωρίζουν, την επιβράβευση των πελατών της μέσα από το σχήμα πιστότητας AB Plus και τις καινοτομίες που διασφαλίζουν καλύτερη αγοραστική εμπειρία- και συνοδεύεται από ένα δυνατό πλάνο επικοινωνίας.

