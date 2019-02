Η χορηγία της αλυσίδας προς τους αθλητές και τις αθλήτριες περιλαμβάνει, πέραν της οικονομικής συνδρομής, και σημαντική υποστήριξη της διατροφής τους που αποτελεί βασικό παράγοντα της προετοιμασίας τους μέσα από τα 225 σημεία λιανικής πώλησης My market σε όλη την Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Τα My market, έχοντας θέσει ως στρατηγική τους προτεραιότητα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και τους νέους ανθρώπους, στηρίζουν εννέα νέους Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, με σκοπό να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην προετοιμασία τους για τους σημαντικούς στόχους τους μέσα στο 2019 αλλά και ενόψει του 2020, χρονιάς Ολυμπιακών Αγώνων.

Να σημειωθεί ότι το 2018 οι ενοποιημένες πωλήσεις της METRO άγγιξαν το 1,2 δισ. ευρώ με αύξηση περίπου 1,5% συγκριτικά με το 2017 ενώ τα καθαρά κέρδη τα επίπεδα των 10 εκατ. ευρώ. Για το 2019, το επενδυτικό πλάνο θα ανέλθει σε 40 εκατ. ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, και έχει προγραμματιστεί να ανοίξουν 8 νέα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα καθώς και εκτενές πλάνο ανακαινίσεων για καταστήματα του αρχικού δικτύου My market και των Κέντρων Διανομής της εταιρείας. Στο τέλος του 2019, αναμένεται να εγκαινιαστεί και το πρώτο κατάστημα χονδρικής της METRO AEBE στη Λεμεσό της Κύπρου.

