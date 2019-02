Στην Ελλάδα το λιανεμπόριο όπως έχει αναφέρει σε πολλές περιπτώσεις ένας από τους κορυφαίους παίκτες του χώρου με μακρά και ιστορική παρουσία, ο Αριστοτέλης Παντελιάδης του ομίλου My Market – Metro, κατάφερε να έχει ένα success story. Δηλαδή να μάθει από τις μεγάλες πολυεθνικές που ήλθαν τη δεκαετία του ’90 στη χώρα και να αναπτυχθεί. Έτσι οι εγχώριοι παίκτες κατάφεραν να μετεξελίξουν τα μαγαζιά τους, να βλέπουν στα «μάτια» τους πολυεθνικούς κολοσσούς και να αποτελούν συχνά πρότυπο προς εξαγωγή σε άλλες χώρες. Πρέπει να σημειώσει κανείς σε αυτό το σκηνικό την ισχυρή παρουσία σε κάποιες περιοχές όπως π.χ. η Κρήτη των τοπικών αλυσίδων (ΣΥΝΚΑ, Χαλκιαδάκης) που με ένα μίγμα τοπικών προϊόντων συνάφειας με την τοπική κοινωνία αποτελούν σε τοπικό επίπεδο υπολογίσιμο παράδειγμα. Βέβαια οι εξελίξεις είναι μπροστά και η ιδιότυπη αυτή ελληνική εξίσωση ενδεχομένως να αλλάξει μεταβλητές.

More in this category: