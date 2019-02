Η Praktiker Hellas, το No.1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων DIY (Φτιάξ’ το μόνος σου) & Home Improvement, ανανεώνει έναν αγαπημένο θεσμό των καταναλωτών, τις εβδομαδιαίες επιδείξεις προϊόντων, οι οποίες πλέον δίνουν τη θέση τους σε Workshops και παρουσιάσεις/σεμινάρια σε όλα τα καταστήματα Praktiker, με motto “We Love DIY, by Praktiker”. Ειδικά το 2ο Σάββατο κάθε μήνα, ένα νέο Workshop θα έχει την τιμητική του. Το πρώτο Workshop της χρονιάς πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 09 Φεβρουαρίου και λάτρεις των DIY κατασκευών ήταν εκεί, συμμετείχαν, έμαθαν και έφτιαξαν μια κρεμάστρα από ξύλινες τάβλες.

