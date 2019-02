Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η μεγάλη γιορτή του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας, η Τελετή Απονομής των «50 Xρόνια ΠΛΑΙΣΙΟ - RetailBusiness Awards 2019», που διοργανώνονται για 17η συνεχή χρονιά από την Direction και το περιοδικό RetailBusiness, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο πλέον καταξιωμένος θεσμός του χώρου, όπως κάθε χρόνο, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣEΛΠΕ) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Χορηγός τίτλου είναι το Πλαίσιο, ενώ ο ΟΠΑΠ Μεγάλος Χορηγός. Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι χορηγός των κατηγοριών «Προμηθευτής της Χρονιάς» Food & Drink και Νon Food και τα Μy market των κατη-

γοριών Supplier’s CSR Campaign, Supplier’s Brand Campaign και Supplier’s Social Media Campaign. Τelecoms Provider είναι η Wind και χορηγοί οι Σκλαβενίτης, Dimello, West, Evin Intzoglou, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ και Screens Hellas. Official Partners είναι οι Ogilvy, The Design Agency, ImagePro, Music4Media, flexbook και Future Μodels Management.

Eπίσης, τη διοργάνωση υποστηρίζουν οι Pressious Αρβανιτίδης (Εκτυπώσεις), Polichromo (Ψηφιακές Εκτυπώσεις) και Mass Courier (Διανομές).

Ελεγκτικός φορέας είναι, για ακόμη μια χρονιά, η KPMG, ενώ υπενθυμίζεται πως την Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζουν εκπρόσωποι των σημαντικότερων φορέων της αγοράς (Supply Chain Institute, ΣΕΒ, ΣΔΕ, IFES, ΕΣΒΕΠ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.