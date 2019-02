Πέντε διακρίσεις, εκ των οποίων και οι δύο κορυφαίες της διοργάνωσης, Retailer of the Year και Retail Manager of the Year 2018 για το Διευθύνοντα Σύμβουλο Αριστοτέλη Παντελιάδη, ήταν ο απολογισμός της METRO AEBE στη χθεσινή τελετή των Retail Business Awards, που έλαβαν χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για 17η συνεχόμενη φορά.