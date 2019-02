Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων που διενεργεί "Παρακολούθηση Παραγόντων Ασφάλειας των Τροφίμων – Επίσημος Έλεγχος των Υλικών και Αντικειμένων που Προορίζονται να Έρθουν σε Επαφή με τα Τρόφιμα" και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, διενήργησε δειγματοληψία πιάτου μελαμίνης ρηχού με παράσταση "Star Wars", με αριθμό παρτίδας Lot No 1115, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, εισάγεται, διανέμεται και πωλείται από την επιχείρηση JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .

More in this category: