Στην ενέργεια «Τα Δώρα του μήνα» συμμετέχουν οι πελάτες που θα προβούν σε ηλεκτρονική παραγγελία, αφού συνδέσουν την κάρτα ΑΒ Plus με τον λογαριασμό τους, με ταυτόχρονη χρήση ενός μοναδικού κωδικού, ο οποίος αλλάζει κάθε μήνα. Κάθε ολοκληρωμένη online παραγγελία αντιστοιχεί σε μια ενεργή συμμετοχή στην κλήρωση, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.

H ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει τα 80 της χρόνια και προσφέρει τα «Δώρα του μήνα» για όλους τους κατόχους της κάρτας πιστότητας ΑΒ Plus, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΒ Click2Shop.

More in this category: