To Public, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πολυκαταστημάτων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, διακρίθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο για το τελικό στάδιο των Παγκόσμιων Βραβείων Λιανεμπορίου (World Retail Awards), του διεθνή θεσμού βραβείων ο οποίος αναγνωρίζει και επιβραβεύει τα best practices στο λιανεμπόριο παγκοσμίως. Πρόκειται για Διπλή Διάκριση για το Public στις κατηγορίες Retail Employer of the Υear & Outstanding Store Design.