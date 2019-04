Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) το σεμινάριο ενημέρωσης Ελλήνων εξαγωγέων, για την αγορά του Private Label (προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας) και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει για τις ελληνικές εξαγωγές. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στην Αθήνα και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης εθνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας “PLMA’s World of Private Label”, η οποία πραγματοποιείται ετησίως στο Άμστερνταμ.

