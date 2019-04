Σε ένα περιβάλλον αγορών που συνεχώς εξελίσσεται, τα My market αναβαθμίζουν σταθερά την παροχή υπηρεσιών τους σε όλα τα επίπεδα, προσφέροντας στους πελάτες τους μία μοναδική εμπειρία αγορών τόσο μέσα στα φυσικά καταστήματά τους, όσο και μέσα από το σύγχρονο και φιλικό ηλεκτρονικό τους κατάστημα με αποστολές καθημερινά σε κάθε γωνιά της χώρας μας!

Από τον Οκτώβριο του 2018, τα My market μπήκαν δυναμικά στην αγορά του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου εγκαινιάζοντας το σύγχρονο και φιλικό eshop τους. Από τότε και μέχρι σήμερα καταγράφουν συνεχώς νέες εγγραφές κάθε μήνα, αποκτώντας μία ολοένα και πιο ενεργή, δυναμική βάση, κυρίως νέων ανθρώπων που αποτελούν και το βασικό τους πελατειακό κοινό. Η άρτια και πετυχημένη λειτουργία του eshop.mymarket.gr τους πρώτους μήνες του, επέτρεψε στην εταιρεία να υλοποιήσει με συνέπεια και το επόμενο βήμα που είχε προαναγγείλει, εντάσσοντας τέσσερις ακόμα ελληνικές πόλεις στο δίκτυο διανομής φρέσκων προϊόντων και προϊόντων κοπής.

More in this category: