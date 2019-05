Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στις τιμές, θα ισχύσουν από Δευτέρα ακόμη και στα προϊόντα των Φυλλαδίων και άλλων Προσφορών που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, αλλά και στις παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα των My market, που έχουν δοθεί πριν από την ισχύ της Νομοθεσίας.

Η μείωση των τιμών αφορά σχεδόν ένα στα τρία προϊόντα που πωλούνται στα καταστήματα. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες και οι κωδικοί προϊόντων για τα οποία μειώνονται οι τιμές αφορούν σχεδόν το 30% των ετήσιων πωλήσεων των My market.

