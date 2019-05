Η Lidl Ελλάς προσέφερε επιπλέον 100.000 μερίδες φαγητού στην ΜΚΟ «Μπορούμε», φτάνοντας τις 300.000 μερίδες σε σύνολο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ό,τι γίνεται #apotalidl είναι για καλό!

Κάθε αναφορά στα social media με τη φράση «από τα Lidl», άλλαξε νόημα. Έτσι, για την καμπάνια #apotalidl η Lidl Ελλάς έλαβε 25 βραβεία στο σύνολο, στην πλειοψηφία τους χρυσά, με κορωνίδα τα βραβεία ERMIS Creative Bravery, Client of the Year και Brand of the Year.

Και επειδή το καλό αξίζει να πολλαπλασιάζεται, η εταιρία δώρισε ως επιστέγασμα αυτής της αναγνώρισης, πάλι μέσα από τη ΜΚΟ «Μπορούμε», επιπλέον 100.000 μερίδες φαγητού στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη!

Η στήριξη και η φροντίδα των συνανθρώπων μας αποτελεί για όλους στη Lidl Ελλάς προτεραιότητα και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά με πράξεις.