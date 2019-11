Η ελληνική εκδοχή της Black Friday έχει οδηγήσει σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εμπορικό φαινόμενο που όμως οδηγεί σε στρεβλώσεις. Ήδη έχει μετατραπεί σε Black Week, ενώ έχει ουσιαστικά οδηγήσει σε συγκέντρωση του τζίρου των εορτών σε λίγες μόνο μέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατη έρευνα του ΣΕΛΠΕ αποκαλύπτει ότι δύο στα τρία νοικοκυριά κυνηγούν τις προσφορές και τις εκπτώσεις για να αγοράσουν προϊόντα. Τα 3 στα 4 νοικοκυριά ξοδεύουν άνω του 80% του εισοδήματος τους το μήνα και οι μεγαλύτερες δαπάνες αφορούν: μηνιαίους λογαριασμούς (25%), αγορές προϊόντων (25%) και φόρους (19%).

Σύμφωνα με τον πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, κ. Αντώνη Μακρή, το θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί στρεβλώσεις. Κι αυτό γιατί απαγορεύει στο υπάρχον πλαίσιο το καθεστώς των εκπτώσεων και επιβάλλει αυτό των προσφορών, περιορίζοντας εν πολλοίς την περαιτέρω πτώση των τιμών, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες και συγκεκριμένα στην Αμερική, που τα προϊόντα σε μία μέρα πωλούνται πιο φθηνά έως 80%. Στην Ελλάδα ο νομοθέτης προβλέπει ότι ένα κατάστημα μπορεί να δώσει με προσφορές μόνο το 50% των προϊόντων του καταστήματος.

Όπως αναφέρει ο κ. Μακρής, στην ελληνική αγορά οι προσφορές με τα βίας φθάνουν στο 50%, διότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος μεγαλύτερων προσφορών, διότι δεν συμμετέχουν όλοι οι συντελεστές της αλυσίδας αλλά μόνο το λιανεμπόριο και εν μέρει οι βασικοί προμηθευτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Μαύρη Παρασκευή» καθιερώθηκε από την αλυσίδα Public του το 2016 για να ακολουθήσουν στη συνέχεια όλες οι μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις της χώρας.

Στα ράφια του Public

Η διοίκηση του Public θα διαθέσει πάνω από 1.500.000 προϊόντα σε Black Friday τιμές. Πιο συγκεκριμένα θα δώσει :

- 28.000 Smartphones με έως -44%

- 25.000Τηλεοράσεις με έως -63%

- 6.000 Laptops με έως -54%

- 80.000 προϊόντα gaming με έως -68%

- 14.000 Wearables με έως -45%

- 9.000 Tablets με έως -34%

- 10.000 Φορητά ηχεία και ακουστικά με έως -50%

- 10 παιδικά βιβλία με 10 ευρώ για να διαλέξεις!

- Προϊόντα marketplace (βρεφικά, προσωπική φροντίδα, ένδυση, υπόδηση, κοσμήματα, είδη διακόσμησης, έπιπλα και άλλα πολλά προϊόντα με έως -85%)

H Praktiker Hellas συμμετέχει στην Black Friday από χθες μέχρι τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου. Οι προσφορές φτάνουν έως και 80% σε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές , εργαλεία και είδη σπιτιού Όταν οι αγορές ξεπερνούν τα 50 ευρώ δίνεται η δυνατότητα κα έως 24 άτοκες δόσεις.

Παράλληλα και το Leroy Merlin έχει ήδη ξεκινήσει την επικοινωνία για την ημέρα, όπως και οι άλλες αλυσίδες DIY (do it yourself) αλλά και οι άλλοι μεγάλοι του κλάδου των καταστημάτων συσκευών, όπως Κωτσόβολος, Media Markt, Welcome Stores.

Στο μεταξύ ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν προς το συμφέρον τους τις χαμηλές τιμές που θα βρουν στην αγορά την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει στον επιχειρηματικό κόσμο, τον κίνδυνο ο θεσμός αυτός να χάσει το σκοπό και την αίγλη του, εάν μετατραπεί από ημέρα γιορτής του εμπορίου, σε μία ακόμη παρατεταμένη και αναιμική περίοδο προσφορών.

Σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, σημειώνει ότι θεωρεί την Black Friday μία ημέρα γιορτής του εμπορίου που αφορά όλο τον εμπορικό κόσμο, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και κατηγορίας προϊόντων. Συμμετέχοντας σε αυτή την ενέργεια, οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις πωλήσεις τους και ενισχύουν άμεσα την ρευστότητα τους, αλλά παρέχουν παράλληλα την δυνατότητα στους καταναλωτές, να επωφεληθούν από τις πολύ χαμηλές τιμές σε συγκεκριμένα είδη.

«Η έρευνα αγοράς αποτελεί πάντοτε χρήσιμο εργαλείο για τον καταναλωτή, για να επιλέξει με αντικειμενικά κριτήρια τα προϊόντα που καλύπτουν τις προσωπικές του ανάγκες, συνυπολογίζοντας τη σχέση ποιότητας και τιμής, ειδικά για είδη τα οποία έχουν υψηλή αξία αγοράς» όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Γιώργος Αλεξάκης