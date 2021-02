Σε συνέχεια του πρώτου επιτυχημένου διαδικτυακού σεμιναρίου που έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου στις αρχές του έτους, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) προχώρησε στη διοργάνωση του δεύτερου κατά σειρά webinar με βασική προβληματική τις ευκαιρίες και τις στρατηγικές στη νέα κανονικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες του εμπορικού κόσμου στην ελληνική αγορά σε μια εξίσωση που η πανδημία και οι επιταγές που προκύπτουν διαρκώς από αυτήν, καταφέρνει να αλλάζει προοδευτικά το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στόχος του webinar που έλαβε χώρα την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου με την υποστήριξη της Fortune Greece, ήταν η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών για την έγκαιρη και ομαλή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της πολυκαναλικής προσέγγισης για την ενίσχυση της εμπειρίας των καταναλωτών, συνεκτιμώντας ταυτόχρονα τον περιορισμό του φυσικού αποτυπώματος της επιχείρησης. Επιπλέον, το webinar επικεντρώθηκε και στους τρόπους που οι επιχειρήσεις δύνανται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, δημιουργώντας έτσι «αντισώματα» που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης.

How to Improve Customer Experience and Sales in Retail

Στην πρώτη ενότητα που επικεντρώθηκε στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας του πελάτη, συμμετείχαν οι κ.κ. Τζάκο Καράσσο, Founder, CEO Agnotis , Κωνσταντίνος Στρουμπάκης, CEO & Founder Apifon, Ρενάτα Φωτεινού Head of Marketplace & Content της Public και Έλενα Χαϊλαζοπούλου, Partner, Chief Product Officer και Deputy CEO Convert Group. Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η κα Μαρία Ακριβού, Senior Editor Fortune Greece, αναλύθηκαν οι τα εργαλεία και οι τακτικές ενίσχυσης της αγοραστικής διαδρομής και των πωλήσεων στο e-commerce, η σημασία της εξατομίκευσης στην εξυπηρέτηση αλλά και οι πυλώνες ανάπτυξης του κλάδου για την ενδυνάμωση του customer engagement.

How to Finance and Grow Your Business

Η δεύτερη ενότητα που αφορούσε στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα για τις επιχειρήσεις και στον ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κοινοτικών πόρων, ο κ. Τάσος Ζάχος, Editor in Chief Fortune Greece συνομίλησε με τους κ.κ. Βασίλης Πετίνης, Managing Partner RSM Greece, Αθηνά Χατζηπέτρου, CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Δημήτρη Οικονόμου, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Small Business Segment, Eurobank. Στο πλαίσιο της συζήτησης αποτυπώθηκαν οι συνέργειες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμά.των αλλά και οι βραχυπρόθεσμες δυνατότητες εκταμίευσης δανείων για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο. Αναλύθηκαν, δε, η επίδραση των μέτρων στήριξης στην αγορά και οι χρηματοδοτικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος ΕΣΕΕ: «Δεν θέλουμε άλλο χαμένο Πάσχα»

Αναφερόμενος στα σημερινά προβλήματα του εμπορικού κόσμου, βολιδοσκοπώντας την «επόμενη μέρα» της πανδημίας, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η μεγάλη αγωνία του εμπορικού κόσμου σήμερα είναι η περίοδος του Πάσχα. Δεν θέλουμε να υπάρξει ένα δεύτερο χαμένο Πάσχα. Ο στόχος της κυβέρνησης πρέπει να είναι το ασφαλές άνοιγμα της αγοράς, ώστε να λειτουργήσει το εμπόριο τον Απρίλιο. Επίσης χρειάζεται να υπάρχει δικαιοσύνη στα μέτρα στήριξης με στόχευση ειδικά προς τους πληττόμενους κλάδους, όπως το κόσμημα, η ένδυση και η υπόδηση που σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναδείχθηκαν το 2020 «πρωταθλητές» στη βουτιά του τζίρου. Το εμπόριο έχει αδικηθεί ως σήμερα σε σημαντικές παρεμβάσεις όπως ήταν η «μη επιστρεπτέα επιχορήγηση» από τις Περιφέρειες. Απαιτούνται κι άλλες γενναίες αποφάσεις, όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου, που είναι μέτρα άδικα και αντιαναπτυξιακά. Αντίστοιχα, τα κριτήρια χρηματοδότησης των τραπεζών πρέπει να είναι αντικειμενικά και όχι στη βάση της ξεχωριστής πολιτικής της κάθε τράπεζας, ώστε να μην αποκλείουν τις βιώσιμες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Το ζήτημα για την «επόμενη μέρα» είναι να διασφαλισθεί η επιβίωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και όχι μόνο λίγων, μεγάλων και ισχυρών εταιριών».

Το διαδικτυακό συνέδριο της ΕΣΕΕ, με τίτλο «Ευκαιρίες και Στρατηγικές στη νέα κανονικότητα» , αποτελεί το δεύτερο από μια σειρά συνεδρίων που διοργανώνει η ΕΣΕΕ, μέσα από την πλατφόρμα esee-digital.gr, με στόχο την αποτύπωση των σημερινών δεδομένων του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα καθώς και την ανάδειξη των βέλτιστων λύσεων για τον μετασχηματισμό της αγοράς, τα επόμενα χρόνια.