Η ΙΚΕΑ, εταιρία του Ομίλου FOURLIS, συνεχίζει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των σημαντικών βραβείων του κλάδου, αφού διακρίθηκε και στα επετειακά E-Volution Awards της δεκαετίας, για τις επιδόσεις της στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν, ως ένα από τα καλύτερα e-shop των τελευταίων δέκα ετών.

Το e-shop, που διακρίθηκε στα E-Volution Awards της δεκαετίας, δημιουργήθηκε με επίκεντρο τον χρήστη, τόσο σε δημιουργικό και τεχνικό επίπεδο, όσο και κατά την αρχιτεκτονική της πληροφορίας του. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του, πραγματοποιήθηκε διεξοδική μελέτη, που είχε ως στόχο τη βέλτιστη προβολή όλων των προϊόντων που εξυπηρετεί το ΙΚΕΑ e-shop, ώστε ο χρήστης να μπορεί να πλοηγηθεί απρόσκοπτα και να βρίσκει εύκολα αυτό που ψάχνει.

Η διάκριση κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, αφού η IKEA έχει πρωταρχικό στόχο την ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία του καταναλωτή. Η εταιρεία έχει επενδύσει σταθερά και με αφοσίωση όλα αυτά τα χρόνια στις ψηφιακές τεχνολογίες, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού της μοντέλου, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση του customer experience σε όλα τα κανάλια και στον ριζικό μετασχηματισμό του τρόπου επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού της.

Με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος ως οδηγό της, η ΙΚΕΑ επανασχεδίασε πρόσφατα και υλοποίησε εκ νέου το ηλεκτρονικό της κατάστημα για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, το οποίο, όπως αποδεικνύεται, άλλαξε τα δεδομένα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, καινοτόμησε και έδειξε τον δρόμο προς τη νέα εποχή των retailers. Το ανανεωμένο ΙΚΕΑ e-shop προσέλκυσε σημαντικά περισσότερους νέους χρήστες και αύξησε τον τζίρο και τα mobile transactions κατακόρυφα, σε όλες τις χώρες.

Ο Νίκος Καραβάνατζης, New Business Manager ΙΚΕΑ, αναφέρει σχετικά με τη διάκριση: «Η φιλοδοξία μας κατά τον επανασχεδιασμό του ΙΚΕΑ.gr ήταν να δημιουργήσουμε στους χρήστες την εμπειρία ενός καταστήματος ΙΚΕΑ, όπου και αν βρίσκονται. Έτσι εστιάσαμε σε μια ακόμα πιο χρηστική αγοραστική εμπειρία, καλύπτοντας τις αυξανόμενες προσδοκίες των χρηστών, με δυναμικό σχεδιασμό, νέες τεχνολογίες και απρόσκοπτη πλοήγηση. Η διάκριση αυτή μας γεμίζει υπερηφάνεια, καθώς αναγνωρίζει την προσπάθειά μας, να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην ανάγκη των καταναλωτών, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο».

Τα E-volution Awards, διοργανώνονται εδώ και δέκα χρόνια από το Marketing Week και την Boussias Communications, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τις βέλτιστες πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν. Γιορτάζοντας τα 10α γενέθλιά τους, αποφάσισαν να αναδείξουν τους κορυφαίους της δεκαετίας στις ακόλουθες κατηγορίες: the 10 Best e-shops of the decade, the 10 Best e-Businesses of the decade, the 10 Best Agencies of the decade.