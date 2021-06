Οι δυσκολίες και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για τις επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης και υπόδησης κατά τη μετάβαση τους προς τη νέα κανονικότητα μετά την πανδημία, καθώς και οι νέες καταναλωτικές τάσεις στο χώρο της μόδας, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 4ου διαδικτυακού σεμιναρίου που πραγματοποίησε η ΕΣΕΕ, εχθές (7/6), με θέμα «Ο κλάδος ένδυσης και υπόδησης μετά την πανδημία», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Future of Retail 2040».

Αναλυτικότερα, η διαδικτυακή συζήτηση έθεσε έναν ευρύτερο προβληματισμό για το παρόν και το μέλλον του κλάδου, αφενός επεξηγώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου κάνοντας εκτενή αναφορά στην επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Τις βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει η νέα κλαδική βιομηχανική πολιτική στην ένδυση και υπόδηση αλλά και τις άμεσες ανάγκες ρευστότητας του κλάδου επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, κατά την τοποθέτηση του στη σχετική ενότητα, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνης Γεωργιάδης και ο κ. Βασίλης Μασσέλος, Πρόεδρος ΣΕΠΕΕ και μέλος ΔΣ ΣΚΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος NOTA Lingerie.

Ο κ. Καρανίκας τόνισε πως πλέον εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αγοράζουν ενδύματα και υποδήματα με κριτήριο όχι μόνο την τιμή και την ποιότητα αλλά και την ηθική της εταιρίας που τα παράγει και τα πουλάει, ως προς τις συνθήκες εργασίας στο εσωτερικό της, αλλά και αναφορικά με το κατά πόσον ενδιαφέρεται η επιχείρηση για την βιωσιμότητα και την αειφορία. «Είναι στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό μίας νέας κλαδικής πολιτικής, και νομίζω πως με τις κατάλληλες κινήσεις τόσο ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας όσο και το εμπόριο μπορούν να τα ενσωματώσουν στις πρακτικές τους, και σταδιακά να τα αναδείξουμε ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ελληνικού ενδύματος και υποδήματος», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πανδημίας, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ δήλωσε:

«Η κατηγορία της ένδυσης και υπόδησης, αλλά και των εποχικών ειδών, σωρεύει, από την αρχή της πανδημίας, αποθέματα εμπορευμάτων της περασμένης σεζόν, υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα ασφαλιστικά ταμεία, το Δημόσιο, και χρέη προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι μέχρι τώρα ενισχύσεις και οι επιστρεπτέες προκαταβολές βοήθησαν σημαντικά ώστε να μείνουν οι επιχειρήσεις εν ζωή. Πλην όμως, δεν εξασφάλισαν τις απώλειες των τζίρων και συνακόλουθα, το βασικό κεφάλαιο για την λειτουργία των επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα στήριξης της επανεκκίνησης, ανάλογο του τουρισμού, της εστίασης και των άλλων πληττόμενων κλάδων».

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του ελληνικού εμπορίου επισημαίνοντας ότι με βάση όλους τους οικονομικούς δείκτες «το εμπόριο κράτησε μέσα στην πανδημία παρά το γεγονός ότι οι μήνες της καραντίνας δεν ήταν λίγοι», ενώ, ταυτόχρονα, «πολλές επιχειρήσεις επέκτειναν την λειτουργία τους στο ψηφιακό περιβάλλον με e-shops. Αυτή η νέα, ψηφιακή αγορά μπορεί δυνητικά να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα για τις εμπορικές επιχειρήσεις», σημείωσε. Ο κ. Γεωργιάδης επαναβεβαίωσε την βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και κατά το πρώτο διάστημα επαναλειτουργίας της αγοράς. «Βούληση της Κυβερνήσεως είναι να σταθεί δίπλα στο λιανικό εμπόριο και με επιπλέον εργαλεία, εάν αυτό καταστεί εφικτό», τόνισε και ανέφερε ότι μελετώνται ήδη σχετικές προτάσεις της ΕΣΕΕ. «Είμαι εξαιρετικά πρόθυμος να στηρίξω δράσεις μετασχηματισμού της οικονομίας μας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας στο σύγχρονο κόσμο, που είναι και το ζητούμενο», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο κ. Μασσέλος σημείωσε πως τόσο η ένδυση όσο και η υπόδηση είναι δυναμικοί κλάδοι οι οποίοι αντλούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Προσέθεσε δε, ότι λόγω της ιστορικότητας τριών βασικών πρώτων υλών, βαμβάκι - δέρμα και μετάξι, υπάρχει το απαραίτητο know-how για την αναβάθμιση του κλάδου μέσω ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου. Ανέφερε ότι η πανδημία επιτάχυνε την μεταστροφή των καταναλωτικών προτύπων προς την αειφορία και την κλιματική αλλαγή γεγονός που ενδεχομένως να δώσει ώθηση προς τη γεωγραφικά εγγύτερη παραγωγή. Επισήμανε πως ο κλάδος της ένδυσης και της υπόδησης έχει υποστεί σημαντικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας και για αυτό έχει την ανάγκη υποστήριξης με κεφάλαια κίνησης.

Στην ψηφιοποίηση των εταιρειών, την έκρηξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων, τον ενισχυμένο ρόλο των social media, την στοχευμένη και συνειδητή κατανάλωση, το ενδιαφέρον για βιώσιμα προϊόντα και τέλος τις νέες στρατηγικές των μεγάλων retailers, εστίασε η Ενότητα του Webinar με θέμα «Πανδημία: Η Αγορά Ένδυσης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 2019-2021», στην οποία συμμετείχαν οι Θεόφιλος Ασλανίδης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής- Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), Σταύρος Καφούνης, CEO Kidscom, Πρόεδρος ΕΣΑ, Πάνος Κιρμίτσας, Commercial Director, MBD, B&F GROUP (BSB, LYNNE), Βιολέττα Λάππα, CEO Ι.Κλουκίνας-Ι. Λάππας ΑΕ (Mothercare), Βασίλης Φουρλής, Executive Chairman Fourlis Group, Ευάγγελος Μπάτρης, CEO Intersport.

Στην Ενότητα με θέμα: «Η ψηφιακή τεχνολογία στη μόδα» έγινε αναφορά στην άυλη προστιθέμενη αξία της δημιουργικής βιομηχανίας, στη βιωσιμότητα της μόδας, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στο design, καθώς και στα τρισδιάστατα εργαλεία σχεδιασμού. Επίσης, παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα high-tech παραδείγματα από τον διεθνή χώρο της τέχνης, της ένδυσης και της υπόδησης. Συμμετείχαν οι Ανδρέας Καλαντζής, Γενικός Διευθυντής ΕΒΕΤΑΜ, Σύμβουλος ΣΚΕΕ-ΣΕΠΕΕ στην EURATEX, Βασίλης Μασσέλος, Πρόεδρος ΣΕΠΕΕ και μέλος ΔΣ ΣΚΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος NOTA Lingerie και Elis Kiss, Δημοσιογράφος, Fashion Features Director, VOGUE, Greece.

Η σημασία της βιώσιμης και ηθικής μόδας, η έννοια της κυκλικής οικονομίας, η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, η υπεύθυνη καταναλωτική αγορά και οι πρωτοβουλίες ελληνικών εταιρειών που εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές σήμερα στον κλάδο αναδείχθηκαν στην Ενότητα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Μόδα», στην οποία συμμετείχαν οι κκ. Bίκυ Μουδήλου, Σχεδιάστρια μόδας, καλλιτέχνης και οικονομική αναλύτρια, Συνιδρύτρια του Eating the Goober, Ναταλί Παναγοπούλου, Marketing and Development Manager, PANSIK, Ευτυχία Παναγοπούλου, Academic Programs and Development Manager, PANSIK, Πάνος Πατρωνίδης, Chief Commercial Officer – Funky Buddha, και Μαριάννα Φασόη, Project Coordinator, Athens Knit Lab, οι οποίοι εξήγησαν τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία με τις οποίες αναπτύσσουν τη βιώσιμη ταυτότητα των brands τους.

Θέματα όπως η αύξηση των πρώτων υλών που επηρεάζει το κόστος παραγωγής, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες χονδρικής λόγω κυρίως του προβλήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών, και οι τρόποι προσαρμογής που επέλεξαν οι επιχειρήσεις απέναντι στα lockdowns και στη μείωση του τζίρου στα φυσικά καταστήματα, αναδείχθηκαν στην Ενότητα με θέμα «Από την παραγωγή στο εμπόριο». Συμμετείχαν οι Αλεξάνδρα Ζάκκα, Ιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια του aesthet. Com, Θεόδωρος Καπράλος, CEO Funky Vibe, Πρόεδρος ΕΣΠ, Αλεξάνδρα Μαγγίνα, Υπεύθυνη Χονδρικής Madame Shoushou, Νικόλας Μίνογλου, CEO Ancient Greek Sandals, Ορσαλία Παρθένη, Owner at Parthenis, Τόνια Μητρούδη, Founder & Creative Director, Nidodileda, Λαμπρινή Σταύρου, Founder Ancient Kallos.

Στην Keynote παρουσίαση, ο γνωστός Retail Reporter Richard Collings, της πλατφόρμας Adweek, έκανε λόγο για τις δομικές αλλαγές που συντελούνται στο λιανεμπόριο στις ΗΠΑ, με πολλά καταστήματα να κλείνουν και πολλές επιχειρήσεις να χρεωκοπούν. Όπως είπε, οι επιχειρήσεις προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές κάνουν στροφή στις διαδικτυακές πωλήσεις, στις ιδιωτικές ετικέτες και στις συνεργασίες.