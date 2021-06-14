Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου, το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα την 03/06/2021 έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
INTERSPORT ATHLETICS A.E.E.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ AE
ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
AXF AE (ATTRATTIVO)
ΜΕΛΗ
ΦΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
HOUSE MARKET A.E. (IKEA)
ΜΑΛΑΜΑΣ ΗΛΙΑΣ
ZARA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ Σ/Μ "ΑΣΤΕΡΑΣ" ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΚΙΡΜΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Β & F GROUP ABEE
ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΒΜΤ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ. ΕΠΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ