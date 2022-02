Ο Σοφοκλής Γιαννακού είναι αυτός που αντικατέστησε τον Βασίλη Σταύρου στην ηγεσία της ΑΒ Βασιλόπουλος, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση της εταιρείας στις 4 Φεβρουαρίου 2022, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο ΓΕΜΗ.

Ο νέος πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας βρίσκεται στην ΑΒ Βασιλόπουλος από το 2009 οπότε και προσλήφθηκε ως Group Finance Director. Από το 2012 μέχρι το 2016 διετέλεσε ως CFO για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχοντας στην ευθύνη του εκτός από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Η τελευταία θέση που κατείχε στην εταιρεία ήταν αυτή του Senior Vice President Finance & Chief Financial Officer.

Βιογραφικό

Ο Σοφοκλής Γιαννακού γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει ζήσει επίσης στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας για 4 χρόνια. Σπούδασε Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κατέχει Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και το Φορολογικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και είναι Ορκωτός Λογιστής και Fellow Member της ένωσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών/Λογιστής του Ηνωμένου Βασιλείου (Association of Certified Chartered Accountants-ACCA). Έχει εργαστεί για τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδας (Dealing Room) κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Στη συνέχεια εργάστηκε στην KPMG (1996-2006) ως Διευθυντής του Συμβουλευτικού Κλάδου και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Στρατηγικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Μετά από την KPMG, εργάστηκε για τη British American Tobacco Hellas A.E. (2006-2009) ως Financial Accounting and Tax Manager και Marketing Finance Manager