Τα Public γίνονται η πρώτη ελληνική εταιρεία που φέρνει στο e-commerce ένα ευέλικτο διεθνές μοντέλο ψηφιακών αγορών "Buy now, Pay later". Η πρωτοποριακή υπηρεσία είναι σε συνεργασία με την εταιρεία Klarna, κορυφαία διεθνή τράπεζα λιανικής, που προσφέρει υπηρεσίες αγορών και πληρωμών.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση, οι χρήστες στο public.gr μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε άτοκες δόσεις και χωρίς πιστωτική κάρτα, μέσω του ασφαλούς και έξυπνου τρόπου πληρωμής “Buy now, Pay Later” μέσω Klarna.

Η συνεργασία είναι αποκλειστική στον κλάδο τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και οικιακών συσκευών και προσφέρει στους καταναλωτές την δυνατότητα να παραγγείλουν online το προϊόν της επιλογής τους, πληρώνοντας σε 3 άτοκες δόσεις, χωρίς περιττά δικαιολογητικά.

Η διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας “Buy now, Pay later” με Klarna στο Public.gr είναι απλή:

Βήμα 1ο : Ο επισκέπτης τοποθετεί στο καλάθι το προϊόν που επιθυμεί από το public.gr





: Στην πληρωμή κατά το check-out, επιλέγει την Klarna ως τρόπο πληρωμής και χρησιμοποιεί την κάρτα του για την ολοκλήρωση της αγοράς, ακόμη και αν δεν είναι πιστωτική. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στον χρόνο που επιθυμεί, σε , και με απόλυτη . Βήμα 3ο: Συμπληρώνει τα στοιχεία του και πραγματοποιείται ασφαλής και ψηφιακή ταυτοποίηση των στοιχείων. Η πρώτη δόση καταβάλλεται αυτόματα από την κάρτα που έχει επιλέξει ο καταναλωτής κατά την αποστολή του δέματος. Οι υπόλοιπες δύο πληρωμές θα αφαιρούνται από την κάρτα κάθε 30 ημέρες μετά την πρώτη πληρωμή.

Σχετικά με την νέα υπηρεσία Buy now, Pay later, ο Νίκος Βαρβαδούκας VP Brand & Customer του Public Group δήλωσε: «Public σημαίνει περισσότερες επιλογές, περισσότερη ευελιξία, περισσότερη ελευθερία για το αγοραστικό κοινό. Ενθαρρύνοντας τους πελάτες μας να ζήσουν τη ζωή τους όπως οι ίδιοι θέλουν, παρακολουθούμε τις διεθνείς τάσεις και σε συνεργασία με την εταιρεία Klarna φέρνουμε την έξυπνη και ευέλικτη υπηρεσία πληρωμών, που θα διευκολύνει τους καταναλωτές του Public.gr να αποκτήσουν αυτά που θέλουν άμεσα, πληρώνοντας με τον τρόπο που τους διευκολύνει περισσότερο. Η νέα υπηρεσία “Public Now, Pay Later” είναι εδώ για να απελευθερώσει και να ενδυναμώσει τους καταναλωτές του Public.gr. Τους προσκαλούμε να τη δοκιμάσουν και να μοιραστούν μαζί μας τα σχόλιά τους».

Χρήσιμα links για την υπηρεσία Klarna:

Τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας Klarna: https://www.klarna.com/gr/klarna-ti-einai/





Εξυπηρέτηση πελατών & Συχνές Ερωτήσεις: https://www.klarna.com/gr/exipyretisi-pelatwn/





Σχετικά με την Klarna: https://www.klarna.com/gr/schetika-me-emas