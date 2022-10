«Tο πιο σημαντικό είναι να χτίσουμε τον λιανεμπόριο του μέλλοντος. Ο Όμιλος Public θα είναι ο πιο ισχυρός που θα δίνει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων στον καταναλωτή που θα διαμορφώνει όπως θέλει τις αγορές του μέσα από ένα one stop shop», τόνισε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της Public Group και του ομίλου Olympia, Ρόμπυ Μπουρλάς δίνοντας το στίγμα για το όραμα του Ομίλου.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «έχουμε την τύχη να έχουμε έναν εύρωστο μέτοχο, παθιασμένο με το retail. Και θέλει και μπορεί να επενδύσει».

Ήδη, με βάση τα λεχθέντα, επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ δρομολογεί το Public Group για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών σε προϊόντα αλλά και υπηρεσίες αλλά και να “τρέξει” την οργανική ανάπτυξή του με στόχο την ενοποίηση των δύο brands "Public" και "MediaMarkt" κάτω από την μάρκα "Public", στο πλαίσιο της στρατηγικής με την ονομασία “Public²”.

Συμφωνία με τη Box Now

Έτσι, με αξιοποίηση όλων των καναλιών πώλησης με “νέας γενιάς» καταστήματα, ανάπτυξη της αλυσίδας i-Repair εντός των Public, πρωτοποριακές ψηφιακές πληρωμές σε συνεργασία με την εταιρεία Klarna, διεύρυνση προϊοντικής γκάμας αλλά και νέα αποκλειστική εμπορική συμφωνία με τη Box Now, το μεγαλύτερο δίκτυο lockers στη χώρα, στοχεύει σε προσφορά ολιστικής εμπειρίας στον καταναλωτή.

Στη βάση αυτής της συμφωνίας οι πελάτες του Ομίλου Public θα κάνουν χρήση των περίπου 1.000 αυτομάτων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων (smart lockers) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρθηκε, δε, η συνεργασία αυτή μαζί με το κέντρο κέντρο logistics, έκτασης 40 στρεμμάτων, που έχει τη δυνατότητα παράδοσης 100.000 προϊόντων την επόμενη ημέρα (υπηρεσία Next Day Delivery) δημιουργούν σημαντικό προβάδισμα του Ομίλου στο delivery των προϊόντων της. Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος σχεδιάζει την δημιουργία 10 logistic hubs σε καταστήματα Media Markt που έχουν μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους.

Public Next

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο εσωτερικό σύστημα παραγωγής καινοτομίας, το Public Next, το οποίο απασχολεί σήμερα 20-25 άτομα και θα κλείσει τη χρονιά με 100 εργαζόμενους, στην πλειοψηφία τους μηχανικοί υπολογιστών και προγραμματιστές.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν χθες από την εταιρεία, η στρατηγική Public, αποβλέπει στη δημιουργία ενός μοναδικού οικοσυστήματος καινοτόμων νεοφυών εταιρειών, ταλέντων και τεχνολογίας, μέσω των οποίων το Public Group θα μετασχηματιστεί σε έναν προορισμό σύγχρονων αγοραστικών εμπειριών, με επίκεντρο τις αναδυόμενες ανάγκες του καταναλωτή.

Όπως είπε, μάλιστα, ο κ. Μπουρλάς απότοκο των δράσεων καινοτομίας του Ομίλου είναι ότι οι πελάτες ακόμη και στα φυσικά σημεία διευκολύνονται στις αγορές τους. Είπε, δε, ότι μία στις δύο αποδείξεις είναι ψηφιακή ενώ μία στις 4 συναλλαγές γίνεται με self check out δηλαδή μέσα από το κινητό χωρίς να στήνεται ο πελάτης στην ουρά, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά στις γιορτές μειώνοντας το φόρτο στα ταμεία.

Όπως είπε ο κ. Μπουρλάς, το Public Group με σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες, υπηρεσίες και logistics, διαμορφώνει μια εμπειρία που απελευθερώνει τον πελάτη, προσφέροντας επιλογές, ευελιξία και ταχύτητα στις αγορές του. Ήδη, οι πωλήσεις στα omnichannel κανάλια της εταιρείας ξεπερνούν το 25% του τζίρου.

Μάλιστα τόνισε ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε γρηγορότερη eCommerce πλατφόρμα, όπου μπορούν εύκολα να βρουν επιλογές ανάμεσα σε 1 εκατομμύριο επιλεγμένα προϊόντα, με πάνω από 260.000 αυθεντικές αξιολογήσεις.

Οι τομείς "στόχος"

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, ο Όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει περαιτέρω στους τομείς last mile, delivery, edtech (education technology) και audio books, αλλά στο marketplace. Όπως τονίστηκε, στα επόμενα 3-5 χρόνια έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις σε digital first υπηρεσίες με έμφαση στην καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη. “Η εταιρεία έχει κάνει άλματα από τον Ιούνιο του 2021, όταν εγκαινίασε το νέο concept καταστημάτων με το Public του Golden Hall" και γι’αυτό πέρα από τα 100 εκατομμύρια επενδύσεων σχεδιάζει να τοποθετήσει κεφάλαια 20 εκατ. για scale up εταιρείες σημείωσε ο κ. Μπουρλάς.

Μάλιστα το ποσό προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς, όπως ανέφερε ο κ. Μπουρλάς 10 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτό το ποσό η συμμετοχή στον γύρο χρηματοδότησης των 800 εκατ. ευρώ της fintech Klarna.

"Θέλοντας να είναι ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες του πελάτη και να φέρνει άμεσα καινοτομίες στην αγορά, το Public Group έχει αναπτύξει ένα μοναδικό στη ΝΑ Ευρώπη οικοσύστημα καινοτομίας, που περιλαμβάνει επενδύσεις 1 με 5 εκατ. ευρώ κάθε μια σε καινοτόμες, ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες, συνεπενδύσεις με Venture Capital Funds, καθώς και το δικό του hub καινοτομίας, το Public Next, και συμμετοχές στο Endeavor Catalyst Fund IV και το Venture Friends 3" τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μπουρλάς.

Νέες συμφωνίες

Με βάση τον κ. Μπουρλά έρχεται το επόμενο διάστημα η ανακοίνωση επένδυσης και στον κλάδο του education technology, ενώ ωριμάζουν συζητήσεις με ξένους και εγχώριους παίκτες που ειδικεύονται σε τομείς όπως last mile delivery, fintech, edtech και audiobooks. Οι νέες αυτές επενδύσεις θα φέρουν συμπληρωματικές υπηρεσίες στο χαρτοφυλάκιό του Ομίλου.

Τα οικονομικά μεγέθη

Με βάση, δε, όσα ειπώθηκαν, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός αποδίδει, με αύξηση μεριδίων σε όλες τις κατηγορίες και αύξηση πωλήσεων 10% το πρώτο εννεάμηνο του 2022, σε σχέση με το 2021, αλλά και πωλήσεις που αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε Ελλάδα και Κύπρο. Το 2021, χρονιά μετασχηματισμού της εταιρείας, η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε στα 2,2 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ το 2020.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Public Group, Ρόμπυ Μπουρλάς αποκάλυψε ότι οι πωλήσεις του group παρουσιάζουν αύξηση 10% στο εννεάμηνο του 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην αγορά, που καταγράφει πτώση περίπου 3% σε αξία και 7-8% σε όγκο.

Οι επιδόσεις αυτές ενισχύουν την πρόβλεψη της διοίκησης ότι ο τζίρος του Public Group θα ξεπεράσει τα 0,5 δισ. ευρώ το 2022 σε Ελλάδα και Κύπρο. Σημειώνεται ότι το 2021 ο τζίρος ανήλθε σε 440 εκατ. ευρώ με λειτουργικά κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ ενώ η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ για να καλύψει νέες επενδύσεις και κόστη λόγω της συνένωσης των εταιρειών Public και Media Markt.

Λευκά είδη

Μιλώντας για τις επιδόσεις της δραστηριότητας o κ. Μπουρλάς αναφέρθηκε ειδικότερα στην κατηγορία των λευκών συσκευών, που έχει ήδη τοποθετηθεί σε 17 καταστήματα. Το 2023 θα ξεπεράσουν τα 32 με στόχο τα νέα προϊόντα να μπουν σταδιακά σε όλα τα καταστήματα του δικτύου. Όπως αναφέρθηκε, σε λιγότερο από 6 μήνες οι πωλήσεις λευκών συσκευών στα καταστήματα Public έφτασαν στο 65% των πωλήσεων της Media Markt. Συνολικά αντιστοιχούν στο 20% των πωλήσεων του ομίλου, ποσοστό που αναμένεται να ξεπεραστεί μέχρι το τέλος του 2022, με αξία πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Αλεξάκης