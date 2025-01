Skroutz Plus: Δωρεάν ένας μήνας για νέους χρήστες της υπηρεσίας

To Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα, ανακοινώνει την παροχή δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, για τους νέους χρήστες της υπηρεσίας Skroutz Plus, για έναν μήνα. Οι νέοι χρήστες, που δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ στο παρελθόν τη συνδρομητική υπηρεσία και θα επιλέξουν να εγγραφούν στο Skroutz Plus, θα έχουν έναν μήνα δωρεάν χρήσης για να ανακαλύψουν τα προνόμιά της.