Τα 18,2 δισ. ευρώ έφτασε ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην χώρα μας το 2024με καταλύτη τις πωλήσεις στον κλάδο υπηρεσιών. Με βάση, δε, τις πρώτες προβλέψεις για το τρέχον δε, σύμφωνα με τον Greca, δεδομένων και των ευρύτερων δασμολογικών προκλήσεων, φαίνεται περαιτέρω άνοδος, κάτι που επισφραγίζει το γεγονός ότι το online shopping έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των Ελλήνων καταναλωτών.

Αυτό προέκυψε από την νέα «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2025» που διενεργήθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A)και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα της eQuality NGO και παρουσιάστηκε χθες στους δημοσιογράφους.

Η έρευνα καταγράφει τις πιο πρόσφατες τάσεις, συνήθειες και προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές. Εξετάζει τη χρήση του διαδικτύου, τους λόγους που το χρησιμοποιούν, καθώς και τη συχνότητα των online αγορών. Επιπλέον, διερευνά τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών που προτιμούν οι καταναλωτές να αγοράζουν μέσω διαδικτύου και τα ποσά που δαπανούν. Παράλληλα, μελετά παράγοντες που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη, τις μεθόδους πληρωμής και παράδοσης, και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα social media και οι διαφημίσεις στις αγοραστικές αποφάσεις. Τέλος, αναδεικνύει τις διαφορές στη συμπεριφορά μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ώριμων χρηστών του διαδικτύου.

Όπως ανέφερε η Dr. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου | GR.EC.A., «Η φετινή ετήσια έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που διεξάγεται από τον GR.EC.A., το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου - ELTRUN, με την υποστήριξη της eQuality, έρχεται να αναδείξει κρίσιμες παραμέτρους για τη διαμόρφωση της αγοράς και να προσφέρει πολύτιμα ευρήματα για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της φετινής μελέτης είναι η ενισχυόμενη σημασία των ώριμων online αγοραστών — καταναλωτών που διαθέτουν εμπειρία, εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα και σαφείς προσδοκίες από την αγοραστική τους εμπειρία».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 800 Ελλήνων καταναλωτών που πραγματοποιούν online αγορές.

- Η εμπιστοσύνη προηγείται της τιμής. Το 55% των καταναλωτών δηλώνει πως δεν θα αγόραζε από ένα κατάστημα που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ακόμα και αν είχε χαμηλότερες τιμές. Απαραίτητα στοιχεία: σαφείς όροι, τηλεφωνική υποστήριξη, δυνατότητα επιστροφής, ασφαλείς πληρωμές. - Οι «ώριμοι αγοραστές» καθορίζουν τη στρατηγική. Αυτή η ομάδα καταναλωτών ξοδεύει έως και 80% περισσότερα σε online αγορές και επιλέγει με βάση την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία — όχι απλώς την προσφορά. - Η omni-channel πραγματικότητα κυριαρχεί. 8 στους 10 e-shoppers επισκέφθηκαν πρώτα φυσικό κατάστημα πριν την online αγορά, ενώ 7 στους 10 πραγματοποίησαν αγορά σε φυσικό κατάστημα έχοντας πρώτα κάνει online έρευνα. Ο online και ο offline κόσμος δεν ανταγωνίζονται — συνεργάζονται. - Η εξυπηρέτηση πελάτη γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση κατά και μετά την αγορά θεωρείται κρίσιμη από το 65% του κοινού και το 72% των ώριμων χρηστών. - Social Media: από ανακάλυψη σε δυσπιστία. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί καταναλωτές βρίσκουν ενδιαφέροντα προϊόντα μέσω social media, το 62% δεν εμπιστεύεται τις αγορές μέσα από αυτά, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για ασφάλεια και πιστοποίηση. Η έρευνα αποδεικνύει πως η ελληνική αγορά δεν είναι απλώς πιο ψηφιακή — είναι πιο συνειδητοποιημένη. Οι καταναλωτές απαιτούν εμπειρίες, διαφάνεια και αξιοπιστία. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτές τις αξίες, χτίζουν όχι μόνο πωλήσεις, αλλά και σχέσεις.

7 στους 10 ψωνίζουν συχνά online

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μπει για τα καλά στις αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων αποτελεί ωστόσο μια omnichannel εμπειρία χωρίς να αποκλείει από την εξίσωση το φυσικό κατάστημα. Για του λόγου το αληθές το 76,7% των ρωτηθέντων δήλωσε ότι πραγματοποιεί πλέον συχνά ή πολύ συχνά αγορές μέσω διαδικτύου, ενώ ένα ακόμα 18,5% προβαίνει σε αγορές κάποιες φορές με μόλις ένα 5% να δηλώνει ότι αγοράζει online σπανια ή ποτέ. Την ίδια στιγμή ωστόσο 8 στους 10 αγοραστές δήλωσαν ότι για πάνω από τις μισές αγορές που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά έχουν ψάξει νωρίτερα το προϊόν ή κάποιες πληροφορίες για αυτό σε φυσικό κατάστημα ενώ 7 στους 10 δήλωσαν ότι για πάνω από τις μισές αγορές τους που πραγματοποιούν σε φυσικό κατάστημα έχουν αναζητήσει εκ των προτέρων πληροφορίες στο διαδίκτυο, γεγονός που επισφραγίζει την πολυκαναλική αγοραστική εμπειρία.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια η συχνότητα των online αγορών είναι υψηλή με το 48% του γενικού πληθυσμού και το 61% των ώριμων αγοραστών να δηλώνουν ότι έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 25 αγορές τον προηγούμενο χρόνο.

Βασικότερη αιτία για την επιλογή των online αγορών ειδικά στην περίπτωση των ώριμων χρηστών – του ποσοστού δηλαδή που πραγματοποιεί συχνά αγορές μέσω διαδικτύου - αποτελεί η ταχύτητα (82%) ενώ η εξοικονίμηση χρόνου για άλλες ασχολείες αλλά και οι καλύτερες τιμές παίζουν κομβικό ρόλο με το 75% και το 65% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι αποτελεί κίνητρο για το online shopping. Στην περίπτωση του συνόλου των χρηστών βέβαια – συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πραγματοποιούν αγορές κάποιες φορές ή σπάνια – η καλύτερη τιμή αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο, με το 74,3% να την δηλώνει ως λόγο έναντι του 79,4% που αναφέρει ότι το κάνει για να εξοικονομήσει χρόνο για άλλες ασχολείες και του 65,2% για την ταχύτητα κατά την διάρκεια του shopping.

80% περισσότερα ξοδεύουν οι εξοικειωμένοι με το online shopping

Κι αν στην περίπτωση των κινήτρων η διαφορά μεταξύ ώριμων αγοραστών και γενικού πληθυσμού δεν είναι έντονη, αντίστροφη είναι η εικόνα στην περίπτωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης των αγοραστών από τις δύο αυτές κατηγορίες. Στην περίπτωση των ώριμων χρηστών δηλαδή, το 32% δηλώνει ότι ξοδεύει μηνιαίως 250-500 ευρώ ποσό που στην περίπτωση του γενικού πληθυσμού πέφτει στο 19,6%. Αντίστοιχα το 30% του γενικού πληθυσμού δηλώνει ότι δαπανά μηνιαίως 100-250 ευρώ σε online αγορές υπηρεσιών και προιόντων έναντι του 21% των ώριμων χρηστών. Το 35% του γενικού πληθυσμού δε αναφέρει ότι δαπανά από 0-100 ευρώ για online αγορές έναντι του 19% των ώριμων αγοραστών που ξοδεύουν το προαναφερθέν ποσό. Οι λεγόμενοι «ώριμοι» αγοραστές δηλαδή δαπανούν 80% περισσότερα χρήματα.

Τα προϊόντα που προτιμούν οι online shoppers

Όσο για το τι αγοράζουν οι χρήστες online την μερίδα του λέοντος συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες και το food delivery, με το 78,8% και 73,5% να δηλώνει ότι αγοράζει διαμονή σε καταλύματα ή ταξιδιωτικές υπηρεσίες και το 76,1% να παραγγέλνει έτοιμο φαγητό. Ακολουθεί με υψηλά ποσοστά πλέον (71,3%) η κατηγορία ένδυσης και υπόδησης, η κατηγορία της τεχνολογίας (61,4%) και τα καλλυντικά (57,7%). Στις τελευταίες θέσεις της λίστας βρίσκονται το gambling – ποσοστό που μπορεί να μην είναι ενδεικτικό ωστόσο – τα βρεφικά παιδικά είδη(16,2%) τα κοσμήματα και τα ρολόγια (16,4%).

Κερδίζουν τις προτιμήσεις τα ελληνικά eshops

Όλα τα παραπάνω οι Έλληνες προτιμούν να τα αγοράζουν από Ελληνικά e-shops με την εμπιστοσύνη παίζει βασικό ρόλο στο όλο εγχείρημα. Για την ακρίβεια το ποσοστό των αγοραστών που προτιμούν ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα φτάνει το 84,4% με έναν στους δύο εξ αυτών να σημειώνουν ότι χρησιμοποιούν online marketplaces ή πλατφόρμες σύγκρισης τιμών για τις αγορές τους.

Η τιμή δεν είναι το βασικότερο κριτήριο

Όσο για το ηλεκτρονικό κατάστημα που θα καταφέρει να τους κερδίσει ως πελάτες θα πρέπει να κατά κύριο λόγο να έχει ένα εύχρηστο και καλοσχεδιασμένο site αλλά και να εξυπηρετεί άμεσα τόσο κατά την διάρκεια όσο και μετά την online αγορά. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση επιλογής παίζει και το brand , αν είναι γνωστό ή όχι, οι καλές κριτικές – ιδίως για τους ώριμους χρήστες – αλλά και οι ξεκάθαροι όροι χρήσης και πιστοποίηση από κάποιον γνωστό ανεξάρτητο φορέα.

Η αντικαταβολή

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί και ο τρόπος πληρωμής των αγορών με την χρεωστική κάρτα να χρησιμοποιείται πλέον από το 85,2% των online shoppers και την αντικαταβολή να έχει πέσει στο 62,8% ενώ την πιστωτική κάρτα στο 48,7%. Μεγάλη είναι πλέον και η διείσδυση των ψηφιακών πορτοφολιών των Apple και Google me to 29,3% των αγοραστών να δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί συχνά και ένα 16,5% αραιά. Λιγότερο δημοφιλή είναι τα λοιπά ηλεκτρονικά πορτοφόλια (7,9% δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί συχνά) οι προπληρωμένες κάρτες (10,4% των αγοραστών κάνει συχνή χρήση) ενώ σταθερή αξία παραμένει το Paypal με 20,2% των χρηστών να δηλώνουν συχνοί χρήστες. Τέλος την προσφάτως εμφανισθείσα λύση του BNPL χρησιμοποεί συχνά το 4,9% των online αγοραστών.

Τα smart lockers

Εντυπωσιακή είναι και η διείσδυση των smart lockers με έναν στους δύο καταναλωτές (συγκεκριμένα το 518%) να δηλώνει ότι συνήθως τα επιλέγει ως τρόπο παράδοσης έναντι 785 που δηλώνει ότι επιλέγει courier για να παραλάβει στο χώρο του.

Γιώργος Αλεξάκης

