Για το τελευταίο τρίμηνο του 2018 έχουν ήδη οργανωθεί προγράμματα σε Ρόδο, Κέρκυρα, Βόλο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Πιερία με θεματολογίες όπως Modern and Classic French Patisserie, Destination Branding, Housekeeping Essentials, Hospitality Sales Masterclass, Cocina Nikkei , Advanced Complaint Handling, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Front Office Essentials, Your Performance Management Guide, Free Style Cooking, Βασικές αρχές αλλαντοποιίας και παστών αλιευμάτων και Digital Marketing Masterclass.

To Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) συνεχίζει για τέταρτη συνεχή χρονιά την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε όλη την Ελλάδα, με νέες κατηγορίες σεμιναρίων και θεματικές ενότητες για όλα τα ιεραρχικά επίπεδα των τουριστικών επιχειρήσεων.

