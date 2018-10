To Mr & Mrs White Paros είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο 4* εγκατεστημένο στον παραδοσιακό οικισμό της Νάουσας Πάρου, βρίσκεται 800 μέτρα από το κέντρο της Νάουσας και ένα μόλις χιλιόμετρο από την κοντινότερη παραλία της περιοχής. Το ξενοδοχείο αποτελείται από τρία (3) ξεχωριστά ακίνητα με συνολική επιφάνεια οικοπέδων 4.468,27 τ.μ.. και διαθέτει 49 δωμάτια, 2 πισίνες, εστιατόριο, pool bar και lounge.

More in this category: