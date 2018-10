Έμφαση στις παγκόσμιες εξελίξεις στον χώρο του τουρισμού και της καινοτομίας, αλλά και στην αναβάθμιση του ελληνικού προϊόντος με τη χρήση νέων τεχνολογιών, branding και στρατηγικής επικοινωνίας δίνει στο φετινό ετήσιο συνέδριό του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το συνέδριο, με τίτλο “Tourism in Transition: #someTHINKdifferent”, διοργανώνεται στις 16 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων στον τομέα του visitor economy & destination marketing TOPOSOPHY και τη “weareJARVIS”, το content studio του φορέα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού “Found.ation”.

Διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και τουριστικού κόσμου εξηγούν πως ο τομέας μπορεί να παράγει νέες επιχειρηματικές πραγματικότητες που μεταμορφώνουν τον τρόπο του ταξιδιού στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας.

H φετινή διοργάνωση -μέσα από τις δύο σκηνές του συνεδρίου- υπόσχεται ένα εντελώς ανανεωμένο περιεχόμενο, ένα δυναμικό πρόγραμμα. Στην κεντρική σκηνή θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε keynotes, fireside chats και panels διακεκριμένων ομιλητών σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ στη δεύτερη σκηνή θα παρουσιαστούν διαδραστικά masterclasses.

Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει με τις ομιλίες του Προέδρου του ΣΕΤΕ, Γιάννη Ρέτσου και της Υπουργού Τουρισμού, Ελενας Κουντουρά.

Θα ακολουθήσει η εισαγωγική τοποθέτηση του Paul Papadimitriou, ιδρυτή της Intelligencr, ερευνητή καινοτομίας και ειδικό στις στρατηγικές του μέλλοντος, αλλά και η κεντρική ομιλία από τον Martin Boisen, Συνιδρυτή και Αντιπρόεδρο του The International Place Branding Association. Το συνέδριο θα συνεχιστεί με panels στα οποία θα συμμετέχουν Ελληνες και ξένοι ομιλητές. Η Geerte Udo, Διευθύντρια Στρατηγικής Μάρκετινγκ στον Οργανισμό Amsterdam Marketing από το 2013 και υπεύθυνη της διεθνώς αναγνωρισμένης καμπάνιας “I Amsterdam” μαζί με τη Signe Jungersted, Διευθύντρια Ανάπτυξης του Wonderful Copenhagen θα μιλήσουν για marketing και branding πόλεων. Τη σκυτάλη θα πάρουν η Συνιδρύτρια και Πρόεδρος της Nannuka, Λέλα Δρίτσα, ο CEO της Exclusiv, Μπάμπης Κουρτζής, ο Ιδρυτής της Welcome, Αλέξανδρος Τρίμης και ο Αγαμέμνων Παπάζογλου, Συνιδρυτής του MyJobNow. Οι τέσσερις ομιλητές προτίθενται να συνδέσουν τον κλάδο του τουρισμού με τις νεοφυείς επιχειρήσεις σε μια συζήτηση που θα συντονίζει ο Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου, Συνιδρυτής και Εταίρος στο τεχνολογικό επενδυτικό σχήμα της Velocity.Partners. Στο τρίτο και τελευταίο panel του συνεδρίου θα έχετε την ευκαιρία να στοχαστείτε τα «Μικρά πράγματα που κάνουν τελικά τη διαφορά» μέσα από τις εμπνευσμένες τοποθετήσεις των Kash Bhattacharya, ιδρυτή του BudgetTraveller, Valerie Pretscher, Διευθύντρια Ανάπτυξης της Zoku και τον Peter Jordan, Head of Insights της TOPOSOPHY, ως moderator.

Εντός της ημέρας θα απολαύσετε μεταξύ άλλων τα δύο εκρηκτικά fireside chats με πρωταγωνιστές τους Jambu Palaniappan, Expert in Residence στην επενδυτική εταιρεία Atomico Ventures με έδρα το Λονδίνο, και Iain McDonald, Υπευθύνου Δημιουργικού Περιεχομένου στην Quartz με τον Paul Papadimitriou, Ιδρυτή της Intelligencr. Ενώ οι ενδιάμεσες τοποθετήσεις των David Bizer, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Συμβούλου της Fountain και του Γιώργου Αχιλλιά, ειδικού σε θέματα στρατηγικής και καινοτομίες για εταιρείες ολοκληρώνουν τη μοναδική εμπειρία της συμμετοχής σας στο συνέδριο που θα κλείσει τις εργασίες του με τις καταληκτικές τοποθετήσεις των Γιάννη Ρέτσου και Paul Papadimitriou. Παράλληλα με το κεντρικό πρόγραμμα του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τρία masterclasses. Σε αυτά, ο Peter Jordan, Head of Insights της TOPOSOPHY, θα σας φέρει σε επαφή με τις σύγχρονες πρακτικές του destination management. Ο David Bizer, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Talent Fountain, έχει ως στόχο στο τέλος του συνεδρίου οι συμμετέχοντες να έχουν αποκομίσει απτές ιδέες και εργαλεία για recruiting που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν άμεσα στην δική τους επιχείρηση. Στο τρίτο masterclass της ημέρας ο Χρήστος Ανδρεΐκος, Partner - Digital Transformtion Services του Found.ation και ο Μιχάλης Γεωργακόπουλος της Satori An-alytics θα συζητήσουν απτές και άμεσα εφαρμόσιμες στρατηγικές καινοτομίας και αξιοποίησης δεδομένων.

Με αφορμή τη διοργάνωση του συνεδρίου ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος δήλωσε: «Η παγκόσμια ανάπτυξη, μέσω της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, επαναπροσδιορίζει το οικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες, αναδιαμορφώνοντας το τουριστικό προϊόν. Φυσικά οι εξελίξεις αυτές επ’ ουδενί δεν βασίζονται στην τύχη, αλλά στον προσεκτικό σχεδιασμό, στις στρατηγικές κινήσεις και στην αξιοποίηση των ευκαιριών την κατάλληλη στιγμή. Ηγέτης στην επόμενη γενιά του εκάστοτε κλάδου του τουρισμού, αναδεικνύεται εκείνος που οι επιδόσεις του θα συνάδουν με μια σειρά από νέους τρόπους προσέγγισης της αγοράς. Ήδη βλέπουμε και στην Ελλάδα τεχνολογικές startups να δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, άλλες προσφέροντας νέες εμπειρίες και νέους τρόπους αναψυχής στους ταξιδιώτες και άλλες προσφέροντας λύσεις στους επαγγελματίες του χώρου. Παράλληλα, όπως και σε άλλους τομείς, η νέα γενιά των τουριστικών επιχειρηματιών αναζητεί νέα εργαλεία και τρόπους για να βελτιώσει και να εξελίξει την οικογενειακή επιχείρηση και να αναβαθμίσει το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. Τις περισσότερες φορές, αυτά τα εργαλεία και λύσεις έχουν τεχνολογικό πρόσημο. Στα παραπάνω, να προστεθεί πως η ελληνική τουριστική βιομηχανία αποτελεί μια εξαιρετική αγορά εισόδου για κάθε τεχνολογική εταιρεία στον χώρο, σε επίπεδο μεγέθους αγοράς και ανταγωνισμού».

Για το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.