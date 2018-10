Από την πλευρά του ο Martin Boisen, συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του "The International Place Branding Association" εστίασε στη σημασία της διαχείρισης των τουριστικών προορισμών (Destination Management Organisation) υπογραμμίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα του υπερ-τουρισμού, όπως αυτό έχει εμφανιστεί σε μεγάλες πόλεις, όπως Άμστερνταμ και Βαρκελώνη. Στην παρέμβασή του ο κ. Boisen έκανε λόγο για μια ολιστική αντιμετώπιση των τουριστικών προορισμών, που δεν θα έχει να κάνει αποκλειστικά με τη διαχείριση της τουριστικής ζήτησης. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, ανάφερε ότι κάθε επένδυση που γίνεται σε μια περιοχή θα πρέπει να εξετάζεται και ο αντίκτυπος που αφήνει.

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, όπου ο τουρισμός θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης, στάθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου που διοργανώνει ο ΣΕΤΕ, με τίτλο: “Tourism in Transition: #someTHINKdifferent”, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

