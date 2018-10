Στο τρίτο και τελευταίο πάνελ του συνεδρίου με θέμα τα «Μικρά πράγματα που κάνουν τελικά τη διαφορά», με συντονιστή τον Peter Jordan, Head of Insights της TOPOSOPHY, μέσα από τις εμπνευσμένες τοποθετήσεις οι Kash Bhattacharya, ιδρυτής του Budget Traveller και η Valerie Pretscher, Διευθύντρια Ανάπτυξης της Zoku αναφέρθηκαν σε πρακτικούς και οικονομικούς τρόπους που μπορούν να διαφοροποιήσουν προϊόν και υπηρεσίες σε τουριστικά καταλύματα ενθουσιάζοντας τους επισκέπτες. Στο σημείο αυτό, λόγος έγινε για την ελληνική κουζίνα που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς, καθώς κερδίζει έδαφος η τάση των τουριστών που αποζητούν βιωματικές εμπειρίες.

Τη σκυτάλη πήραν η συνιδρύτρια και πρόεδρος της Nannuka, Λέλα Δρίτσα, ο διευθύνων σύμβουλος της Exclusiv, Μπάμπης Κουρτζής, ο ιδρυτής της Welcome, Αλέξανδρος Τρίμης και ο Αγαμέμνων Παπάζογλου, συνιδρυτής του MyJobNow. Οι τέσσερις ομιλητές, με συντονιστή τον Δημήτρη Καλαβρό- Γουσίου, συνιδρυτή και εταίρο στο τεχνολογικό επενδυτικό σχήμα της Velocity.Partners, συζήτησαν για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και για την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών ιδεών στον τουριστικό τομέα. Ο Δημήτρης Καλαβρός - Γουσίου στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι από την σημερινή συζήτηση πρέπει να κρατήσουμε ότι η τεχνολογία που αναπτύσσεται στην Ελλάδα σήμερα, μπορεί να δώσει πραγματικές λύσεις και νέες ευκαιρίες στον χώρο του τουρισμού. Αυτός είναι ο ουσιαστικός ψηφιακός μετασχηματισμός.

Ο Martin Boisen, συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του The International Place Branding Association, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, σε προβλήματα που δημιουργούν στους προορισμούς τα φαινόμενα του υπερτουρισμού επισημαίνοντας την ανάγκη κάτοικοι και επιχειρήσεις να έχουν ένα κοινό όραμα για την ανάπτυξη του τόπου τους με στόχο την αποφυγή φαινομένων εμπορευματοποίησης του προϊόντος.

Το συνέδριο με τίτλο «Tourism in Transition: #someTHINKdifferent», το οποίο παρακολούθησαν περισσότερα από 300 άτομα από τον στενό και ευρύτερο χώρο του τουρισμού, διοργανώθηκε, στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων στον τομέα του visitor economy & destination marketing TOPOSOPHY και τη «weareJARVIS», το content studio του φορέα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού «Found.ation».

More in this category: