Το πρώτο από τα Thessbrunches θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Colors Urban με διπλό event στις 27 και 28 Οκτωβρίου. Το δεύτερο ραντεβού για Thessbrunch είναι στις 4 Νοεμβρίου στο Mandrino hotel, ακολουθεί στις 11 Νοεμβρίου στο The Met Hotel, στη συνέχεια το επόμενο Thessbrunch έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου στο Ηyatt Regency Thessaloniki, ενώ για τις 2 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί ένα ακόμη Thessbrunch στο Bahar Boutique Hotel.

More in this category: